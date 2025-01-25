Лучший бомбардир «Спартака» Ружичка сыграет в матче КХЛ с «Локомотивом»

25-летний словацкий форвард пропустил предыдущий матч в Нижнем Новгороде с «Торпедо» (2:3 Б), эта игра стала первой, которую он пропустил в сезоне. Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов сообщил, что Ружичка не сыграл из-за болезни.