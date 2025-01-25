Лучший бомбардир «Спартака» Ружичка сыграет в матче КХЛ с «Локомотивом»

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Нападающий «Спартака» Адам Ружичка сыграет в матче Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Локомотивом». Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.
Матч «Спартак» — «Локомотив» пройдет в Москве в субботу, начало игры в 14:00 мск.
25-летний словацкий форвард пропустил предыдущий матч в Нижнем Новгороде с «Торпедо» (2:3 Б), эта игра стала первой, которую он пропустил в сезоне. Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов сообщил, что Ружичка не сыграл из-за болезни.
Ружичка в 45 матчах набрал 34 очка по системе «гол + пас» (19+15), он является лучшим бомбардиром и снайпером команды.
В списке травмированных по-прежнему находится второй бомбардир и снайпер «Спартака» Павел Порядин. Из этого списка был выведен защитник Михал Чайковски.