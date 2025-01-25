СКА обыграл «Салават Юлаев» в матче Континентальной хоккейной лиги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 3:2 победил уфимский «Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 23 291 зрителя.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Захар Бардаков (21-я минута), Илья Карпухин (30) и Арсений Грицюк (34). У проигравших отличился Джошуа Ливо (25) и Шелдон Ремпал (60). Ливо забил гол в пятом матче подряд.
СКА выиграл лишь второй матч из последних семи. Петербургский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 59 очков в 48 встречах. Следующую игру команда проведет 28 января дома против подмосковного «Витязя».
«Салават Юлаев» располагается на третьей позиции Восточной конференции. На счету команды 64 очка по итогам 48 матчей. Следующим соперником уфимского клуба станет «Ак Барс», встреча пройдет 27 января в Казани.
В других матчах игрового дня челябинский «Трактор» дома обыграл «Адмирал» из Владивостока (3:2 Б), китайский «Куньлунь Ред Стар» в гостях победил «Витязь» (2:1), магнитогорский «Металлург» на своем льду уступил хабаровскому «Амуру» (2:3 ОТ), московское «Динамо» на выезде справилось с нижегородским «Торпедо» (4:1).