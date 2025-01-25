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СКА обыграл «Салават Юлаев» в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:2.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 3:2 победил уфимский «Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 23 291 зрителя.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Захар Бардаков (21-я минута), Илья Карпухин (30) и Арсений Грицюк (34). У проигравших отличился Джошуа Ливо (25) и Шелдон Ремпал (60). Ливо забил гол в пятом матче подряд.

СКА выиграл лишь второй матч из последних семи. Петербургский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 59 очков в 48 встречах. Следующую игру команда проведет 28 января дома против подмосковного «Витязя».

«Салават Юлаев» располагается на третьей позиции Восточной конференции. На счету команды 64 очка по итогам 48 матчей. Следующим соперником уфимского клуба станет «Ак Барс», встреча пройдет 27 января в Казани.

В других матчах игрового дня челябинский «Трактор» дома обыграл «Адмирал» из Владивостока (3:2 Б), китайский «Куньлунь Ред Стар» в гостях победил «Витязь» (2:1), магнитогорский «Металлург» на своем льду уступил хабаровскому «Амуру» (2:3 ОТ), московское «Динамо» на выезде справилось с нижегородским «Торпедо» (4:1).

СКА
3:2
0:0, 3:1, 0:1
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
25.01.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 23291 зритель
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Виктор Козлов
Вратари
Артемий Плешков
Александр Самонов
(Александр Самонов)
2-й период
20:34
Захар Бардаков
(Валентин Зыков, Дмитрий Юдин)
24:50
Джош Ливо
(Нэйтан Тодд)
29:00
Илья Карпухин
(Арсений Грицюк, Валентин Зыков)
33:49
Арсений Грицюк
(Захар Бардаков, Валентин Зыков)
35:13
Валентин Зыков
39:02
Павел Акользин
39:16
Динар Хафизуллин
3-й период
59:54
Шелдон Ремпал
(Александр Хмелевский, Скотт Уилсон)
Статистика
4
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Бондарь
(Россия, Магнитогорск)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Салават Юлаев
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