СКА обыграл «Салават Юлаев» в матче Континентальной хоккейной лиги

В других матчах игрового дня челябинский «Трактор» дома обыграл «Адмирал» из Владивостока (3:2 Б), китайский «Куньлунь Ред Стар» в гостях победил «Витязь» (2:1), магнитогорский «Металлург» на своем льду уступил хабаровскому «Амуру» (2:3 ОТ), московское «Динамо» на выезде справилось с нижегородским «Торпедо» (4:1).