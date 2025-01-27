«Автомобилист» одержал девятую победу подряд в КХЛ, обыграв «Амур»

Встреча прошла в понедельник в Екатеринбурге и завершилась со счетом 5:4 (1:1, 1:0, 3:3) в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Андрей Обидин (19-я и 52-я минуты), еще по шайбе забросили Ник Меркли (19), Брукс Мэйсек (43) и Алексей Бывальцев (54). У гостей дублем отметился Илья Талалуев (50 и 59), также отличились Алекс Броадхёрст (11) и Иван Мищенко (60).