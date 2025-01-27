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«Автомобилист» одержал девятую победу подряд в КХЛ, обыграв «Амур»

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» продлил свою победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до девяти матчей, переиграв на своем льду хабаровский «Амур».

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в понедельник в Екатеринбурге и завершилась со счетом 5:4 (1:1, 1:0, 3:3) в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Андрей Обидин (19-я и 52-я минуты), еще по шайбе забросили Ник Меркли (19), Брукс Мэйсек (43) и Алексей Бывальцев (54). У гостей дублем отметился Илья Талалуев (50 и 59), также отличились Алекс Броадхёрст (11) и Иван Мищенко (60).

«Автомобилист» не проигрывает в чемпионате с 5 января, когда екатеринбуржцы уступили в уральском дерби челябинскому «Трактору» со счетом 0:2.

Уральская команда набрала 66 очков и идет на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ, «Амур» (29 очков) занимает предпоследнюю, 11-ю строчку.

Автомобилист
5:4
1:1, 1:0, 3:3
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
27.01.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Уралец
Главные тренеры
Николай Заварухин
Вратари
Владимир Галкин
Мэтт Джурасик
1-й период
10:44
Алекс Бродхерст
(Владислав Барулин)
18:49
Ник Меркли
(Сергей Зборовский, Александр Шаров)
2-й период
30:45
Максим Осипов
38:55
Андрей Обидин
(Никита Шашков, Семен Кизимов)
3-й период
41:16
Александр Брынцев
42:13
Иван Мищенко
42:56
Брукс Мэйсек
(Джесси Блэкер, Стефан Да Коста)
49:47
Илья Талалуев
(Александр Брынцев, Артур Гиздатуллин)
51:07
Андрей Обидин
(Никита Трямкин, Ник Меркли)
53:39
Алексей Бывальцев
(Никита Трямкин)
56:20
Даррен Дитц
58:12
Илья Талалуев
(Ефим Гуркин, Евгений Грачев)
59:06
Иван Мищенко
(Владислав Барулин, Алекс Бродхерст)
Статистика
4
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Автомобилист
Амур
КХЛ: таблица и календарь