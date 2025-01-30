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Московское «Динамо» победило «Торпедо» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу бело-голубых.

Источник: https://vk.com/dynamo_ru

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Московское «Динамо» со счетом 4:2 обыграло нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве в присутствии 8 705 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Седрик Пакетт (18-я минута), Джордан Уил (27, 41) и Никита Гусев (54). У проигравших отличился Сергей Гончарук (33, 60).

В следующем матче «Динамо» примет петербургский СКА, «Торпедо» на выезде сыграет с московским ЦСКА. Встречи пройдут 1 февраля.

Динамо М
4:2
0:0, 0:0, 0:0
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
30.01.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Игорь Ларионов
Вратари
Владислав Подъяпольский
Иван Кульбаков
Статистика
6
Штрафное время
10
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Денис Бондарь
(Россия, Магнитогорск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо М
Торпедо
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