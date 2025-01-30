Московское «Динамо» победило «Торпедо» в матче КХЛ

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Московское «Динамо» со счетом 4:2 обыграло нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве в присутствии 8 705 зрителей.