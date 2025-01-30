Московское «Динамо» победило «Торпедо» в матче КХЛ

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Московское «Динамо» со счетом 4:2 обыграло нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве в присутствии 8 705 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Седрик Пакетт (18-я минута), Джордан Уил (27, 41) и Никита Гусев (54). У проигравших отличился Сергей Гончарук (33, 60).
В следующем матче «Динамо» примет петербургский СКА, «Торпедо» на выезде сыграет с московским ЦСКА. Встречи пройдут 1 февраля.