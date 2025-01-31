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«Сочи» обыграл «Куньлунь» и прервал серию поражений в КХЛ

«Сочи» прервал серию из четырех поражений в КХЛ, обыграв «Кунлунь».

Источник: Пресс-служба ХК "Сочи"

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. «Сочи» обыграл пекинский «Кунлунь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Мытищах завершилась со счетом 4:2 (0:1, 3:1, 1:0) в пользу гостей. У победителей отличились Игорь Швырев (23-я и 59-я минуты), Сергей Попов (27) и Максим Федотов (29). В составе хозяев шайбы забросили Александр Шаров (13) и Дойл Сомерби (33).

Сочинцы прервали серию из четырех поражений и с 35 очками продолжают занимать последнюю, 11-ю строчку в таблице Западной конференции. «Куньлунь» (48 очков) идет девятым.

В следующем матче «Сочи» 2 февраля сыграет на выезде с лидером Востока челябинским «Трактором», китайская команда в тот же день примет казанский «Ак Барс».

Куньлунь РС
2:4
1:0, 1:3, 0:1
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
31.01.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Мытищи
Главные тренеры
Михаил Кравец
Сергей Зубов
Вратари
Джереми Смит
(Джереми Смит)
Евгений Волохин
1-й период
12:06
Александр Шаров
(Адам Кленденинг)
14:23
Игорь Швырев
18:27
Андрей Никонов
2-й период
22:58
Игорь Швырев
(Денис Венгрыжановский, Артем Волков)
24:04
Хадсон Элинюк
26:12
Сергей Попов
(Артур Тянулин, Василий Мачулин)
27:10
Джозеф Душак
27:44
Спенсер Фу
28:14
Максим Федотов
(Александр Хохлачев, Уильям Биттен)
29:21
Александр Яремчук
32:40
Дойл Сомерби
(Остин Вон, Хадсон Элинюк)
39:07
Тимур Хафизов
3-й период
46:21
Евгений Волохин
53:35
Даниил Сероух
58:33
Игорь Швырев
Статистика
6
Штрафное время
35
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Денис Бондарь
(Россия, Магнитогорск)
Главный судья
Эдуард Метальников
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Куньлунь РС
Сочи
КХЛ: таблица и календарь