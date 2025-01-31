«Сочи» обыграл «Куньлунь» и прервал серию поражений в КХЛ

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. «Сочи» обыграл пекинский «Кунлунь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Мытищах завершилась со счетом 4:2 (0:1, 3:1, 1:0) в пользу гостей. У победителей отличились Игорь Швырев (23-я и 59-я минуты), Сергей Попов (27) и Максим Федотов (29). В составе хозяев шайбы забросили Александр Шаров (13) и Дойл Сомерби (33).
Сочинцы прервали серию из четырех поражений и с 35 очками продолжают занимать последнюю, 11-ю строчку в таблице Западной конференции. «Куньлунь» (48 очков) идет девятым.
В следующем матче «Сочи» 2 февраля сыграет на выезде с лидером Востока челябинским «Трактором», китайская команда в тот же день примет казанский «Ак Барс».