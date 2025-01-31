«Сочи» обыграл «Куньлунь» и прервал серию поражений в КХЛ

Встреча в Мытищах завершилась со счетом 4:2 (0:1, 3:1, 1:0) в пользу гостей. У победителей отличились Игорь Швырев (23-я и 59-я минуты), Сергей Попов (27) и Максим Федотов (29). В составе хозяев шайбы забросили Александр Шаров (13) и Дойл Сомерби (33).