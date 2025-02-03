Хоккейная «Лада» на домашнем льду уступила «Автомобилисту»

И. о. главного тренера «Лады» Павел Зубов прокомментировал матч: «Хорошая игра полевых игроков и хорошие взаимодействия в трех периодах. Ни в одном из периодов мы не выпали, что нас в последнее время серьезно напрягало. Сегодня по всей линейке работали хорошо, по всем показателям. Переиграли по статистическим показателям, по броскам, но, к сожалению, основной показатель — счет на табло, который не в нашу пользу. Мы проиграли. Пропустили легкие голы, даже очень легкие. Так не должно было быть, но это нас преследует уже вторую игру».