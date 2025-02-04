Надоело страдать в Америке? Пора возвращаться в Россию — ЦСКА попробует вытащить из-за океана еще одного русского

Дедлайн в КХЛ закончился еще 28 декабря, а обмены между клубами происходят. Правда, обмены правами, как это сегодня случилось между ЦСКА и «Автомобилистом». В стан екатеринбуржцев отправились спортивные права на форварда системы «Сан-Хосе Шаркс» Даниила Гущина, взамен армейцы получили права на форварда системы «Юты» Егора Соколова. И если 22-летний Гущин может еще задержаться в Северной Америке, так как свои шансы в НХЛ он периодически получает, то Соколов, кажется, сделал уже все возможное, но своего полноценного шанса в лучшей лиге мира так и не получил, и скорее всего, ЦСКА выменял права на него с целью усиления состава перед следующим сезоном.