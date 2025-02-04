Надоело страдать в Америке? Пора возвращаться в Россию — ЦСКА попробует вытащить из-за океана еще одного русского

Дедлайн в КХЛ закончился еще 28 декабря, а обмены между клубами происходят. Правда, обмены правами, как это сегодня случилось между ЦСКА и «Автомобилистом». В стан екатеринбуржцев отправились спортивные права на форварда системы «Сан-Хосе Шаркс» Даниила Гущина, взамен армейцы получили права на форварда системы «Юты» Егора Соколова. И если 22-летний Гущин может еще задержаться в Северной Америке, так как свои шансы в НХЛ он периодически получает, то Соколов, кажется, сделал уже все возможное, но своего полноценного шанса в лучшей лиге мира так и не получил, и скорее всего, ЦСКА выменял права на него с целью усиления состава перед следующим сезоном.
В прошлое межсезонье армейцы привезли из Северной Америки достаточно внушительный десант из российских игроков, которые по большей части играли там в АХЛ, так и не закрепившись в основной лиге. Всего ЦСКА подписал шестерых хоккеистов — вратаря Ивана Просветова, защитников Никиту Охотюка и Дмитрия Саморукова, форвардов Руслана Исхакова, Егора Афанасьева и Дениса Гурьянова.
Егор Соколов — воспитанник екатеринбуржского хоккея, с 13 лет играл в системе челябинского «Трактора», но рано уехал в Северную Америку. С 2017 года выступал в юниорской лиге Квебека за «Кейп-Бретон Иглз», в сезоне-2019/2020 стал лучшим снайпером лиги. В этот же год был альтернативным капитаном команды.
На постоянной основе Соколов выступал за молодежные сборные России, в 2020 году в составе молодежки стал обладателем серебряных медалей МЧМ. В основную сборную не вызывался.
В 2020 году был выбран на драфте НХЛ клубом «Оттава Сенаторз» во втором раунде под общим 61-м номером. Осенью этого же года команда подписала с Соколовым трехлетний контракт новичка. Все произошедшее россиянин воспринял с большим энтузиазмом.
«То, что меня выбрали на драфте, для меня многое значит. Дважды этого не произошло, и вот теперь на третьем драфте случилось. Это был мой последний шанс. Хочу доказать людям, что они не ошиблись, когда выбрали меня. Это первый шаг в моём большом путешествии в НХЛ, а теперь я очень хочу помочь “Оттаве” стать лучше. Я хочу всем показать, кто такой Егор Соколов», — приводил слова Соколова официальный сайт НХЛ.
Но, увы, действительно стоящего шанса показать себя Егору не выпало. За эти три года россиянин сыграл в НХЛ всего 13 матчей — восемь игр в сезоне-2021/2022 и пять матчей в сезоне-2022/2023. Во вторую свою попытку зайти в НХЛ отметился голом и результативной передачей, но все равно был отправлен обратно в АХЛ. Этим летом «Сенаторз» обменяли Соколова в «Юту», с которой форвард подписал двустороннее соглашение сроком на один год. Осенью команда выставила Егора на драфт отказов, оттуда никто нападающего забрать не пожелал, поэтому Соколов снова отправился в АХЛ, так и не получив шанса сыграть.
«Меня звали в Екатеринбург в прошлом году после сезона. Ответил напрямую, если останется только один выбор — ехать в Россию, то поеду. А если будет какой-то минимальный шанс в Северной Америке, буду за него бороться», — говорил еще в 2020 году «Матч ТВ» Соколов.
Судя по ситуации, которая сложилась у форварда за океаном — пора возвращаться.
Надежда Тонконог