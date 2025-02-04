Минские динамовцы отыграли отставание в три гола и победили «Сочи» в КХЛ

Во вторник минчане принимали аутсайдера Западной конференции «Сочи». Первый период обернулся для «зубров» настоящей катастрофой — хозяева оказались в роли отстающих уже на 6-й минуте, а далее случился один из самых курьезных голов текущего сезона КХЛ. «Леопарды» находились на отложенном штрафе после нарушения правил, голкипер «Динамо» Андрей Тихомиров сменился на шестого полевого игрока, но при выходе из зоны защитник минчан Роб Хэмилтон, отдавая передачу на партнера, случайно отправил шайбу в собственные пустые ворота. Вскоре гости огорчили зрителей в «Минск-Арене» еще раз — на перерыв команды отправились при счете 3:0 в пользу «Сочи».В следующем периоде хоккеисты «Динамо» нанесли по чужим воротам в пять раз больше бросков, нежели соперник (19 против 4), но из града атак результативной оказалась только одна — автором шайбы стал лучший снайпер «зубров» в текущем сезоне Виталий Пинчук. На старте заключительной трети хозяев наконец прорвало: сперва с передачи Вадима Мороза отличился Вадим Шипачев, а через 20 секунд после сольного прохода Пинчука за ошибку в первом периоде исправился Хэмилтон — 3:3.
В середине игрового отрезка минчане дважды за несколько минут получали право на игру в большинстве, и обоими шансами наша команда воспользовалась. Мощнейший бросок от синей линии нанес Ксавье Уэлле, продливший результативную серию до пяти матчей, а затем лишнего реализовал Мороз, который отметился шайбой в третьей игре кряду. До финальной сирены счет не изменился, в итоге 5:3 в пользу «Динамо».
Таким образом, в домашней мини-серии подопечные Дмитрия Квартальнова заработали три очка из четырех возможных, два дня назад наши хоккеисты по буллитам уступили «Авангарду» (4:5). Столичный клуб остался на седьмом месте в таблице Запада, набрав 61 балл за 50 игр. Следующий поединок минчане проведут 6 февраля в гостях у лидера конференции и всей лиги ярославского «Локомотива».