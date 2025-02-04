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Минские динамовцы отыграли отставание в три гола и победили «Сочи» в КХЛ

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» победой завершили первую домашнюю серию февраля в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Во вторник минчане принимали аутсайдера Западной конференции «Сочи». Первый период обернулся для «зубров» настоящей катастрофой — хозяева оказались в роли отстающих уже на 6-й минуте, а далее случился один из самых курьезных голов текущего сезона КХЛ. «Леопарды» находились на отложенном штрафе после нарушения правил, голкипер «Динамо» Андрей Тихомиров сменился на шестого полевого игрока, но при выходе из зоны защитник минчан Роб Хэмилтон, отдавая передачу на партнера, случайно отправил шайбу в собственные пустые ворота. Вскоре гости огорчили зрителей в «Минск-Арене» еще раз — на перерыв команды отправились при счете 3:0 в пользу «Сочи».В следующем периоде хоккеисты «Динамо» нанесли по чужим воротам в пять раз больше бросков, нежели соперник (19 против 4), но из града атак результативной оказалась только одна — автором шайбы стал лучший снайпер «зубров» в текущем сезоне Виталий Пинчук. На старте заключительной трети хозяев наконец прорвало: сперва с передачи Вадима Мороза отличился Вадим Шипачев, а через 20 секунд после сольного прохода Пинчука за ошибку в первом периоде исправился Хэмилтон — 3:3.

В середине игрового отрезка минчане дважды за несколько минут получали право на игру в большинстве, и обоими шансами наша команда воспользовалась. Мощнейший бросок от синей линии нанес Ксавье Уэлле, продливший результативную серию до пяти матчей, а затем лишнего реализовал Мороз, который отметился шайбой в третьей игре кряду. До финальной сирены счет не изменился, в итоге 5:3 в пользу «Динамо».

Таким образом, в домашней мини-серии подопечные Дмитрия Квартальнова заработали три очка из четырех возможных, два дня назад наши хоккеисты по буллитам уступили «Авангарду» (4:5). Столичный клуб остался на седьмом месте в таблице Запада, набрав 61 балл за 50 игр. Следующий поединок минчане проведут 6 февраля в гостях у лидера конференции и всей лиги ярославского «Локомотива».

Динамо Мн
5:3
0:3, 1:0, 4:0
Сочи
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
4.02.2025, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Сергей Зубов
Вратари
Андрей Тихомиров
Евгений Волохин
(Евгений Волохин)
1-й период
05:52
Игорь Швырев
(Глеб Корягин)
13:42
Денис Венгрыжановский
13:42
Денис Венгрыжановский
17:36
Данил Авершин
(Артем Волков, Игорь Швырев)
2-й период
22:02
Василий Мачулин
28:16
Виталий Пинчук
(Джордан Гросс, Александр Волков)
39:31
Роман Горбунов
39:31
Андрей Никонов
39:47
Вадим Шипачев
3-й период
42:25
Вадим Шипачев
(Вадим Мороз, Егор Бориков)
42:44
Роберт Хэмилтон
(Виталий Пинчук, Сэм Энас)
48:21
Александр Хохлачев
50:14
Ксавье Уэлле
(Крис Тирни, Роман Горбунов)
51:06
Семен Ибрагимов
51:40
Максим Федотов
52:54
Вадим Мороз
(Сэм Энас, Джордан Гросс)
53:15
Ксавье Уэлле
Статистика
6
Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо Мн
Сочи
КХЛ: таблица и календарь