Минские динамовцы отыграли отставание в три гола и победили «Сочи» в КХЛ

Во вторник минчане принимали аутсайдера Западной конференции «Сочи». Первый период обернулся для «зубров» настоящей катастрофой — хозяева оказались в роли отстающих уже на 6-й минуте, а далее случился один из самых курьезных голов текущего сезона КХЛ. «Леопарды» находились на отложенном штрафе после нарушения правил, голкипер «Динамо» Андрей Тихомиров сменился на шестого полевого игрока, но при выходе из зоны защитник минчан Роб Хэмилтон, отдавая передачу на партнера, случайно отправил шайбу в собственные пустые ворота. Вскоре гости огорчили зрителей в «Минск-Арене» еще раз — на перерыв команды отправились при счете 3:0 в пользу «Сочи».В следующем периоде хоккеисты «Динамо» нанесли по чужим воротам в пять раз больше бросков, нежели соперник (19 против 4), но из града атак результативной оказалась только одна — автором шайбы стал лучший снайпер «зубров» в текущем сезоне Виталий Пинчук. На старте заключительной трети хозяев наконец прорвало: сперва с передачи Вадима Мороза отличился Вадим Шипачев, а через 20 секунд после сольного прохода Пинчука за ошибку в первом периоде исправился Хэмилтон — 3:3.