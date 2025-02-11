Президент «Динамо» рассказал, как Овечкин помогает клубу в качестве советника

МОСКВА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон», воспитанник московского «Динамо» Александр Овечкин в качестве советника руководства клуба помогает российской команде в поиске игроков из Северной Америки. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент и председатель совета директоров «Динамо» Виктор Воронин.
Овечкин является воспитанником «Динамо» и выступал за клуб с 2001 по 2005 год, а также во время локаута в НХЛ в 2012—2013 годах.
«Он является советником генерального директора клуба. С Александром мы советуемся, когда ищем игроков из Северной Америки. Он нам дает рекомендации, оценки, предлагает какие-то варианты, и мы на них ориентируемся, — сказал Воронин. — Поэтому с точки зрения всех этих вопросов мы с ним практически согласовываем многие вещи, его оценка для нас очень важна. С точки зрения игры клуба он тоже переживает, когда мы проигрываем, перезванивает тренерскому штабу. Это чисто дружеский, человеческий контакт, ну и спортивный тоже».
Воронин ответил на вопрос, может ли Овечкин по окончании карьеры стать активным руководителем «Динамо». «Дело в том, что он сейчас строит дворец спорта для детей. В каком качестве он может вернуться в “Динамо”? Я бы с удовольствием хотел бы видеть его в составе руководства нашего клуба», — пояснил он.