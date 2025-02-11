Президент «Динамо» рассказал, как Овечкин помогает клубу в качестве советника

«Он является советником генерального директора клуба. С Александром мы советуемся, когда ищем игроков из Северной Америки. Он нам дает рекомендации, оценки, предлагает какие-то варианты, и мы на них ориентируемся, — сказал Воронин. — Поэтому с точки зрения всех этих вопросов мы с ним практически согласовываем многие вещи, его оценка для нас очень важна. С точки зрения игры клуба он тоже переживает, когда мы проигрываем, перезванивает тренерскому штабу. Это чисто дружеский, человеческий контакт, ну и спортивный тоже».