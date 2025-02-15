Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ларионов выступил против рукопожатий игроков после каждого матча КХЛ

Тренер «Торпедо» считает, что рукопожатия могут быть только после окончания серии плей-офф.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Рукопожатий после каждого матча в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) быть не должно. Такое мнение журналистам высказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

После матча в Казани между «Ак Барсом» и «Торпедо» (1:5) во время рукопожатий произошла драка между вратарями Иваном Кульбаковым и Амиром Мифтаховым. Это вызвало массовую потасовку.

«Считаю, что этого вообще не должно быть, рукопожатия могут быть только после окончания серии плей-офф. Понятно, что после игры есть джентльменское поздравление, но это игра, эмоции, — сказал Ларионов. — Я не сторонник того, чтобы игроки разговаривали между собой после матча. Это не футбол, а хоккей. Это битва на льду, борьба и эмоции с обеих сторон, выставленные напоказ, должны быть спрятаны внутри каждого игрока».

«После игры за кулисами — нет проблем. Я всегда был против рукопожатий. Не знаю, как лига на это среагирует, но мое мнение, этого быть не должно», — добавил он.

КХЛ: таблица и календарь