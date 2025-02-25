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Роман Ротенберг прокомментировал разгромное поражение СКА в матче со «Спартаком»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал разгромное поражение в матче со «Спартаком» (2:7).

Источник: Чемпионат.com

— Такая энергетика была в начале игры, болельщики гнали команду вперёд. Не могу упрекнуть команду в нежелании. Забили в первой же смене, дальше на возврате допустили ошибку, недоработали в оборону. У наших ребят серьёзные минусы, это ребята, которые давно не играли, они возвращаются в тонус через игры, надо дать им время. Вратарь тоже после травмы, решили проверить в бою. Обсуждали это с тренерами вратарей, решили, что в бою — лучшая проверка для Плешкова. Только через матчи он сможет набрать необходимую форму к плей-офф. Мы верим в Артемия, он будет играть в следующем матче.

Сегодня такая игра, соперник сыграл лучше нас, мы это должны признать. Но серия со «Спартаком» в сезоне — 2−2, в плей-офф, если мы будем с ними играть, то будем на 100% готовы. На выезде два раза обыграли «Спартак», дома два раза проиграли. В следующей игре надо порадовать болельщиков победой.

В составе есть 19-летние ребята, очень перспективные. Где-то сегодня они отошли от своей игры, упустили стыки, борьбу. Дальше будем смотреть, кто будет играть и какой состав определим на плей-офф.

— Вам важно, с какого места выходить в плей-офф, сейчас вы на седьмом месте, это антирекорд.

— Это не антирекорд, мы в 2016 году заходили с шестого места. Сезон ещё не закончился. Сегодня был такой день — великая победа на Олимпиаде, день рождения нашего техника. Все ребята хотели сделать ему подарок, где-то перегорели. Удачу надо заслужить, но сегодня в наши ворота всё залетало. Но мы не опускали руки, стремились забить в третьем периоде. У нас есть шанс выйти со второго места в плей-офф, как можно выше. А «Спартак» — сильная команда, но серия — 2−2. Сегодня мы сыграли худшую игру в этой серии со «Спартаком», дома обязаны выигрывать, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА
2:7
2:4, 0:3, 0:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
25.02.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 22546 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Алексей Жамнов
Вратари
Артемий Плешков
(Егор Заврагин)
Артем Загидулин
1-й период
00:19
Александр Никишин
(Михаил Воробьев)
00:19
Сергей Лукьянцев
02:44
Александр Беляев
(Сергей Лукьянцев, Ансель Галимов)
06:55
Павел Порядин
12:26
Александр Пашин
(Егор Савиков)
13:57
Александр Никишин
(Михаил Григоренко, Марат Хайруллин)
14:56
Александр Пашин
15:32
Герман Рубцов
(Егор Филин)
18:56
Сергей Толчинский
2-й период
28:06
Михаил Мальцев
(Андрей Миронов, Адам Ружичка)
28:43
Александр Пашин
34:33
Илья Карпухин
35:38
Николай Голдобин
(Иван Морозов, Дмитрий Вишневский)
3-й период
40:16
Сергей Андронов
Статистика
9
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Спартак
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