Роман Ротенберг прокомментировал разгромное поражение СКА в матче со «Спартаком»

— Это не антирекорд, мы в 2016 году заходили с шестого места. Сезон ещё не закончился. Сегодня был такой день — великая победа на Олимпиаде, день рождения нашего техника. Все ребята хотели сделать ему подарок, где-то перегорели. Удачу надо заслужить, но сегодня в наши ворота всё залетало. Но мы не опускали руки, стремились забить в третьем периоде. У нас есть шанс выйти со второго места в плей-офф, как можно выше. А «Спартак» — сильная команда, но серия — 2−2. Сегодня мы сыграли худшую игру в этой серии со «Спартаком», дома обязаны выигрывать, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.