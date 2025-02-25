Р. Ротенберг: в регионах пресса поддерживает свои команды, а в Петербурге — только критика

«Ни один человек из журналистов не поддерживает команду в Петербурге. Хотим пригласить вас на выезд на Урал. Увидите, как поддерживают местные журналисты свою команду в Челябинске, Екатеринбурге, Магнитогорске. У СКА такого вообще нет! В Санкт-Петербурге только критика! Надо подумать, как поменять этот подход. Другие команды в регионах местная пресса всегда поддерживает, и в НХЛ такая практика. А у нас мы основную критику получаем в Петербурге. Даже когда оскорбляют команду, ни один журналист в Петербурге не написал, что это неправильно. Написали только, какой плохой Кузнецов, который забил щелчком по воротам соперника», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.