Р. Ротенберг: ФХР круглосуточно работает, чтобы вернуть сборную России на ЧМ и ОИ

— ФХР круглосуточно работает, чтобы вернуть нашу сборную на ЧМ и ОИ. Объём той работы и профессионализм даёт результат. Делается всё возможное, чтобы мы как можно скорее вернулись на ЧМ и ОИ. Дай бог, всё получится, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.