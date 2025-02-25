Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Р. Ротенберг: хочу поддержать Карпухина. Ему должны были просто крикнуть «Спина»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал две результативные ошибки защитника Ильи Карпухина в матче со «Спартаком» (2:7).

Источник: Чемпионат.com

— Карпухин допустил две результативные ошибки. Как вы себя ведёте в таких случаях?

— Не бывает игр без ошибок. Конечно, разберём всё, улучшим. С моей стороны будет неправильно всё публично рассказывать. Хочу поддержать Карпухина. Когда была первая ошибка, я пытался докричаться с лавки «Спина, спина», но он был далеко и меня не услышал. Ему надо было просто крикнуть сзади, он не мог этого видеть. Это командная работа. Не надо искать виноватых, надо разобрать ошибки и улучшить игру, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА
КХЛ: таблица и календарь