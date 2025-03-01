СКА вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Петербургский СКА гарантировал участие в розыгрыше плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В субботу московское «Динамо» дома со счетом 6:3 обыграло пекинский «Куньлунь Ред Стар». После этого СКА, занимающий седьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 71 набранным очком после 60 матчей, не опустится ниже «Куньлуня», идущего на Западе девятым с 57 очками после 61 игры.
Впервые в составе «Динамо» сыграл воспитанник команды Курбан Лиъматов, в нынешнем сезоне 17-летний защитник выступает в Олимпбет — Молодежной хоккейной лиге, набрав 22 очка (8 шайб + 14 передач) в 39 матчах.
Ранее участите в плей-офф гарантировали выступающие в Западной конференции ярославский «Локомотив», московские «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, минское «Динамо» и череповецкая «Северсталь». Из Восточной конференции в плей-офф ранее вышли челябинский «Трактор», екатеринбургский «Автомобилист», уфимский «Салават Юлаев», казанский «Ак Барс», магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард».
СКА дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17).