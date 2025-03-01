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СКА вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Петербургский клуб стал недосягаем для «Куньлунь Ред Стар», который идет девятым в Западной конференции.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Петербургский СКА гарантировал участие в розыгрыше плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В субботу московское «Динамо» дома со счетом 6:3 обыграло пекинский «Куньлунь Ред Стар». После этого СКА, занимающий седьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 71 набранным очком после 60 матчей, не опустится ниже «Куньлуня», идущего на Западе девятым с 57 очками после 61 игры.

Впервые в составе «Динамо» сыграл воспитанник команды Курбан Лиъматов, в нынешнем сезоне 17-летний защитник выступает в Олимпбет — Молодежной хоккейной лиге, набрав 22 очка (8 шайб + 14 передач) в 39 матчах.

Ранее участите в плей-офф гарантировали выступающие в Западной конференции ярославский «Локомотив», московские «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, минское «Динамо» и череповецкая «Северсталь». Из Восточной конференции в плей-офф ранее вышли челябинский «Трактор», екатеринбургский «Автомобилист», уфимский «Салават Юлаев», казанский «Ак Барс», магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард».

СКА дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17).

Динамо М
6:3
0:1, 4:2, 2:0
Куньлунь РС
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
1.03.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 9056 зрителей
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Михаил Кравец
Вратари
Максим Моторыгин
Патрик Рибар
1-й период
01:50
Ярослав Лихачев
(Тайлер Граовац)
17:13
Мартин Лефевр
2-й период
23:58
Дилан Сикьюра
(Антон Сизов)
24:46
Лукас Локхарт
(Патрик Рибар, Адам Кленденинг)
25:25
Ярослав Лихачев
26:39
Игорь Ожиганов
(Дмитрий Рашевский, Максим Комтуа)
28:44
Дилан Сикьюра
(Джордан Уил, Никита Гусев)
34:17
Егор Римашевский
34:29
Спенсер Фу
(Лукас Локхарт, Ярослав Лихачев)
34:54
Павел Кудрявцев
(Максим Джиошвили, Артем Чернов)
3-й период
45:05
Антон Слепышев
(Артем Ильенко, Кирилл Готовец)
52:26
Максим Моторыгин
55:46
Егор Римашевский
(Артем Ильенко)
57:13
Колин Кэмпбелл
59:22
Тайлер Граовац
Статистика
2
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Эдуард Метальников
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Куньлунь РС
Динамо М
КХЛ: таблица и календарь