СКА вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

В субботу московское «Динамо» дома со счетом 6:3 обыграло пекинский «Куньлунь Ред Стар». После этого СКА, занимающий седьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 71 набранным очком после 60 матчей, не опустится ниже «Куньлуня», идущего на Западе девятым с 57 очками после 61 игры.