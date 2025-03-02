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«Трактор» со счетом 8:0 выиграл у «Барыса» и одержал свою самую крупную победу в КХЛ

Ранее самые крупные победы челябинского клуба в КХЛ были одержаны в 2011 и 2022 годах.

Источник: PHOTO.KHL.RU

ЧЕЛЯБИНСК, 2 марта. /ТАСС/. Челябинский «Трактор» одержал самую крупную победу за время выступления в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Трактор» на своем льду со счетом 8:0 обыграл казахстанский «Барыс». Ранее самые крупные победы челябинского клуба в КХЛ были одержаны над нижнекамским «Нефтехимиком» (8:2) 31 октября 2011 года и уфимским «Салаватом Юлаевым» (7:1) 23 марта 2022 года.

Для «Трактора» эта победа стала 40-й, команда установила клубный рекорд по этому показателю за регулярный чемпионат КХЛ. В сезоне-2011/12 челябинцы выиграли 39 матчей по ходу регулярного чемпионата.

Нападающий Максим Шабанов стал рекордсменом «Трактора» по числу результативных передач за регулярный чемпионат — 39. Во встрече с «Барысом» в его активе ассистентский покер. Прежним рекордсменом «Трактора» был чешский форвард Томаш Гика, который в сезоне-2020/21 помог партнерам отличиться 35 раз.

«Трактор» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 86 очками после 62 матчей. «Барыс» идет на последнем, 12-м месте на Востоке, набрав 31 очко по итогам 61 игры. В следующем матче «Трактор» примет череповецкую «Северсталь» 8 марта, «Барыс» двумя днями ранее сыграет дома против новосибирской «Сибири».

В других матчах игрового дня «Салават Юлаев» во Владивостоке победил местный «Адмирал» (6:3), хабаровский «Амур» в родных стенах справился с «Нефтехимиком» (4:3 Б), казанский «Ак Барс» на чужом льду одолел «Сибирь» (6:3).

Трактор
8:0
4:0, 2:0, 2:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
2.03.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Бенуа Гру
Галым Мамбеталиев
Вратари
Закари Фукале
Андрей Шутов
(А. Шестаков)
1-й период
03:46
Виталий Кравцов
(Андрей Светлаков)
05:38
Семен Дер-Аргучинцев
(Григорий Дронов, Бадди Робинсон)
06:13
Артем Блажиевский
16:28
Антон Бурдасов
17:30
Виталий Кравцов
(Максим Шабанов)
19:29
Михаил Горюнов-Рольгизер
(Андрей Светлаков)
2-й период
21:45
Александр Кадейкин
(Максим Шабанов)
31:51
Командный штраф
34:40
Максим Шабанов
(Александр Кадейкин, Арсений Коромыслов)
36:03
Самат Данияр
3-й период
41:23
Александр Кадейкин
(Никита Коростелев, Максим Шабанов)
43:04
Михаил Горюнов-Рольгизер
59:26
Александр Кадейкин
(Максим Шабанов)
Статистика
6
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Станислав Раминг
(Россия, Екатеринбург)
Главный судья
Александр Степучев
(Россия, Нефтекамск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Трактор
Барыс
КХЛ: таблица и календарь