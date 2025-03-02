«Трактор» со счетом 8:0 выиграл у «Барыса» и одержал свою самую крупную победу в КХЛ

ЧЕЛЯБИНСК, 2 марта. /ТАСС/. Челябинский «Трактор» одержал самую крупную победу за время выступления в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
«Трактор» на своем льду со счетом 8:0 обыграл казахстанский «Барыс». Ранее самые крупные победы челябинского клуба в КХЛ были одержаны над нижнекамским «Нефтехимиком» (8:2) 31 октября 2011 года и уфимским «Салаватом Юлаевым» (7:1) 23 марта 2022 года.
Для «Трактора» эта победа стала 40-й, команда установила клубный рекорд по этому показателю за регулярный чемпионат КХЛ. В сезоне-2011/12 челябинцы выиграли 39 матчей по ходу регулярного чемпионата.
Нападающий Максим Шабанов стал рекордсменом «Трактора» по числу результативных передач за регулярный чемпионат — 39. Во встрече с «Барысом» в его активе ассистентский покер. Прежним рекордсменом «Трактора» был чешский форвард Томаш Гика, который в сезоне-2020/21 помог партнерам отличиться 35 раз.
«Трактор» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 86 очками после 62 матчей. «Барыс» идет на последнем, 12-м месте на Востоке, набрав 31 очко по итогам 61 игры. В следующем матче «Трактор» примет череповецкую «Северсталь» 8 марта, «Барыс» двумя днями ранее сыграет дома против новосибирской «Сибири».
В других матчах игрового дня «Салават Юлаев» во Владивостоке победил местный «Адмирал» (6:3), хабаровский «Амур» в родных стенах справился с «Нефтехимиком» (4:3 Б), казанский «Ак Барс» на чужом льду одолел «Сибирь» (6:3).