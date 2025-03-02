«Трактор» со счетом 8:0 выиграл у «Барыса» и одержал свою самую крупную победу в КХЛ

Нападающий Максим Шабанов стал рекордсменом «Трактора» по числу результативных передач за регулярный чемпионат — 39. Во встрече с «Барысом» в его активе ассистентский покер. Прежним рекордсменом «Трактора» был чешский форвард Томаш Гика, который в сезоне-2020/21 помог партнерам отличиться 35 раз.