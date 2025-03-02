«Локомотив» на выезде обыграл «Сочи» в матче КХЛ

Гости дважды забили в первом периоде. Отличились Александр Радулов и Егор Сурин. Во второй 20-минутке Артур Каюмов упрочил преимущество ярославцев. Хозяева отквитали одну шайбу после точного броска Андрея Никонова. В заключительном отрезке матча команды обменялись голами. Словацкий форвард Рихард Паник забросил четвёртую шайбу "Локомотива, а у сочинцев забитым голом отметился Амир Гараев.