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«Локомотив» на выезде обыграл «Сочи» в матче КХЛ

В Сочи закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный одноимённый клуб принимал ярославский «Локомотив».

Источник: ХК "Локомотив"

Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Гости дважды забили в первом периоде. Отличились Александр Радулов и Егор Сурин. Во второй 20-минутке Артур Каюмов упрочил преимущество ярославцев. Хозяева отквитали одну шайбу после точного броска Андрея Никонова. В заключительном отрезке матча команды обменялись голами. Словацкий форвард Рихард Паник забросил четвёртую шайбу "Локомотива, а у сочинцев забитым голом отметился Амир Гараев.

После этого матча в активе «Локомотива» стало 91 очко. Команда возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Сочи» замыкает таблицу на Западе, набрав 44 очка.

Сочи
2:4
0:2, 1:2, 1:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
2.03.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ДС Большой, 5012 зрителей
Главные тренеры
Сергей Зубов
Игорь Никитин
Вратари
Никита Тулинов
Даниил Исаев
1-й период
01:22
Александр Радулов
(Александр Елесин)
04:27
Егор Сурин
(Рихард Паник)
09:16
Байрон Фрэз
2-й период
33:10
Артур Каюмов
(Максим Березкин)
33:45
Андрей Никонов
(Игорь Швырев)
39:52
Василий Мачулин
39:59
Рихард Паник
(Мартин Гернат)
3-й период
41:08
Тимур Хафизов
47:19
Амир Гараев
(Василий Мачулин)
57:51
Алексей Береглазов
Статистика
7
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сочи
Локомотив
КХЛ: таблица и календарь