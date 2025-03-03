Каменский считает, что Голдобин и Морозов должны пересмотреть свое отношение к хоккею

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Лидеры «Спартака» нападающие Николай Голдобин и Иван Морозов в нынешнем сезоне Фонбет — Континентальной хоккейной лиги должны пересмотреть свое отношение к игре. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли, советник председателя наблюдательного совета «Спартака» Валерий Каменский.
«Спартак» в воскресенье проиграл «Авангарду» со счетом 1:5. Морозов и Голдобин присутствовали на льду во время первого и третьего голов в матче, а в третьем периоде не вышли на площадку. Ранее главный тренер клуба Алексей Жамнов также не выпускал их в заключительные 20 минут матча КХЛ с петербургским СКА (6:2), объяснив свое решение тем, что оба не заслужили права находиться на льду в тот момент. После матча с омским клубом Жамнов сказал, что на льду нужно работать, а не просто кататься.
«Ребята профессионалы, знают, как готовиться. Считаю, что они должны пересмотреть свое отношение [к игре], они лидеры команды, должны заводить ее, своей игрой доказывать и показывать, что нужно заслуживать место в составе, так как немало молодых игроков стучится в основу, — сказал Каменский. — Пока еще доверие, как я понимаю, к ним есть. Терпение у главного тренера пока есть, но оно всегда кончается. Нужно, чтобы была общая команда перед плей-офф и чтобы они показывали тот хоккей, в который умеют играть».
Голдобин является лучшим бомбардиром «Спартака» в нынешнем сезоне и был самым результативным игроком команды в прошлом. «Я не думаю, что после того сезона ребята как-то успокоились. Они опытные, знают, как готовиться. Бывают спады, какие-то обстоятельства. Я надеюсь, что они с этим справятся и выйдут на тот уровень, который от них требуют тренеры», — отметил Каменский.
Советник главы набсовета клуба не ощущает опасений перед стартом плей-офф для «Спартака». «Сейчас конец регулярного сезона, немного накапливается усталость. Идет подготовка к плей-офф, какие-то команды на подъеме, какие-то в небольшой яме. Из-за этого и чемпионат интересный, и тут хорошая работа и КХЛ, и насыщенного календаря. Что касается подготовки к плей-офф, то у нас очень опытный тренерский штаб, и я думаю, что и тренеры, и руководство сделают все, чтобы команда подошла на 100% к плей-офф», — сказал Каменский.