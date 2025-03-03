Каменский считает, что Голдобин и Морозов должны пересмотреть свое отношение к хоккею

«Ребята профессионалы, знают, как готовиться. Считаю, что они должны пересмотреть свое отношение [к игре], они лидеры команды, должны заводить ее, своей игрой доказывать и показывать, что нужно заслуживать место в составе, так как немало молодых игроков стучится в основу, — сказал Каменский. — Пока еще доверие, как я понимаю, к ним есть. Терпение у главного тренера пока есть, но оно всегда кончается. Нужно, чтобы была общая команда перед плей-офф и чтобы они показывали тот хоккей, в который умеют играть».