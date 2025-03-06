«Авангард» продлил победную серию в КХЛ до 10 матчей

ТАСС, 6 марта. Омский «Авангард» обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 3:2 и продлил победную серию в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 10 матчей. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Семен Чистяков (38-я минута), Рид Буше (43) и Дамир Шарипзянов (45). У проигравших отличились Кирилл Воронин (24) и Бобби Линч (33).
Победная серия «Авангарда» началась с 6 февраля, когда команда на выезде обыграла тольяттинскую «Ладу» (2:1). Двумя днями ранее омский клуб на чужом льду проиграл московскому ЦСКА (1:2 Б).
«Авангард» занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 76 очками после 61 матча. «Торпедо» располагается на 8-й позиции Запада, набрав 68 очков в 61 игре. В следующем матче «Авангард» встретится на выезде с казанским «Ак Барсом» 8 марта, «Торпедо» в этот же день примет московский «Спартак».