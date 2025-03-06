Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Авангард» продлил победную серию в КХЛ до 10 матчей

Омичи на выезде обыграли «Торпедо» со счетом 3:2.

Источник: Антон Вымотов, photo.khl.ru

ТАСС, 6 марта. Омский «Авангард» обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 3:2 и продлил победную серию в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 10 матчей. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Семен Чистяков (38-я минута), Рид Буше (43) и Дамир Шарипзянов (45). У проигравших отличились Кирилл Воронин (24) и Бобби Линч (33).

Победная серия «Авангарда» началась с 6 февраля, когда команда на выезде обыграла тольяттинскую «Ладу» (2:1). Двумя днями ранее омский клуб на чужом льду проиграл московскому ЦСКА (1:2 Б).

«Авангард» занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 76 очками после 61 матча. «Торпедо» располагается на 8-й позиции Запада, набрав 68 очков в 61 игре. В следующем матче «Авангард» встретится на выезде с казанским «Ак Барсом» 8 марта, «Торпедо» в этот же день примет московский «Спартак».

Торпедо
2:3
0:0, 2:1, 0:2
Авангард
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
6.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный, 5500 зрителей
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Ги Буше
Вратари
Иван Бочаров
Никита Серебряков
2-й период
23:40
Кирилл Воронин
(Вячеслав Войнов)
27:11
Китон Томпсон
32:10
Бобби Линч
(Иван Бочаров)
37:50
Семен Чистяков
(Константин Окулов, Рид Буше)
3-й период
42:11
Рид Буше
(Константин Окулов)
42:27
Вячеслав Войнов
44:24
Дамир Шарипзянов
(Райан Спунер, Рид Буше)
53:29
Дамир Шарипзянов
58:21
Дамир Шарипзянов
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит