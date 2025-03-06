«Авангард» продлил победную серию в КХЛ до 10 матчей

«Авангард» занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 76 очками после 61 матча. «Торпедо» располагается на 8-й позиции Запада, набрав 68 очков в 61 игре. В следующем матче «Авангард» встретится на выезде с казанским «Ак Барсом» 8 марта, «Торпедо» в этот же день примет московский «Спартак».