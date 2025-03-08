«Торпедо» стало последним участником плей-офф КХЛ из Западной конференции

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 марта. /ТАСС/. Нижегородское «Торпедо» стало последним участником предстоящего розыгрыша плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из Западной конференции.
«Торпедо» гарантировало себе участие в плей-офф после победы над московским «Спартаком» в домашнем матче регулярного чемпионата. Встреча завершилась со счетом 3:0, шайбы забросили Максим Летунов (17-я минута), Андрей Крутов (55) и Кирилл Воронин (60).
Помимо «Торпедо», в розыгрыше Кубка Гагарина из Западной конференции выступят ярославский «Локомотив», петербургский СКА, череповецкая «Северсталь», минское «Динамо», московские «Динамо», ЦСКА и «Спартак». На Востоке на данный момент известны шесть участников плей-офф — челябинский «Трактор», уфимский «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург», екатеринбургский «Автомобилист», казанский «Ак Барс» и омский «Авангард».