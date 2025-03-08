«Торпедо» стало последним участником плей-офф КХЛ из Западной конференции

«Торпедо» гарантировало себе участие в плей-офф после победы над московским «Спартаком» в домашнем матче регулярного чемпионата. Встреча завершилась со счетом 3:0, шайбы забросили Максим Летунов (17-я минута), Андрей Крутов (55) и Кирилл Воронин (60).