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«Торпедо» стало последним участником плей-офф КХЛ из Западной конференции

В субботу нижегородская команда победила московский «Спартак».

Источник: ХК "Торпедо" Нижний Новгород

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 марта. /ТАСС/. Нижегородское «Торпедо» стало последним участником предстоящего розыгрыша плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из Западной конференции.

«Торпедо» гарантировало себе участие в плей-офф после победы над московским «Спартаком» в домашнем матче регулярного чемпионата. Встреча завершилась со счетом 3:0, шайбы забросили Максим Летунов (17-я минута), Андрей Крутов (55) и Кирилл Воронин (60).

Помимо «Торпедо», в розыгрыше Кубка Гагарина из Западной конференции выступят ярославский «Локомотив», петербургский СКА, череповецкая «Северсталь», минское «Динамо», московские «Динамо», ЦСКА и «Спартак». На Востоке на данный момент известны шесть участников плей-офф — челябинский «Трактор», уфимский «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург», екатеринбургский «Автомобилист», казанский «Ак Барс» и омский «Авангард».

Торпедо
3:0
1:0, 0:0, 2:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
8.03.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный, 5500 зрителей
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Алексей Жамнов
Вратари
Иван Кульбаков
Дмитрий Николаев
(Дмитрий Николаев)
1-й период
16:18
Максим Летунов
(Никита Тертышный)
2-й период
23:24
Никита Артамонов
23:56
Иван Морозов
29:50
Сергей Лукьянцев
31:41
Евгений Свечников
35:00
Дмитрий Николаев
36:17
Евгений Свечников
36:17
Даниил Иванов
3-й период
54:04
Андрей Крутов
(Егор Виноградов, Евгений Свечников)
59:19
Никита Шавин
59:47
Кирилл Воронин
(Михаил Орлов, Максим Летунов)
Статистика
8
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит