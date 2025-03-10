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Гол Кравцова принес «Трактору» победу над «Ладой» в матче КХЛ

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Челябинский «Трактор» на выезде разгромил тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Тольятти, завершилась со счетом 6:0 (3:0, 2:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забили Никита Коростелев (4-я минута), Семен Дер-Аргучинцев (5), Виталий Кравцов (6), Андрей Светлаков (34), Максим Шабанов (35) и Стивен Кэмпфер (45).

Заброшенная шайба Кравцова стала для него 99-й в составе «Трактора», он стал лучшим снайпером клуба в истории КХЛ. «Трактор» четвертый раз по ходу сезона обыграл «Ладу».

«Трактор» выиграл четвертый раз подряд и, набрав 90 очков за 64 матча, лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, где «Лада» с 50 очками после 63 встреч располагается на 10-й позиции. Ранее челябинский клуб уже гарантировал себе место в плей-офф, а тольяттинцы лишились шансов на борьбу за Кубок Гагарина.

В следующем матче «Лада» 12 марта примет московский «Спартак», «Трактор» в этот же день на выезде сыграет против казанского «Ак Барса».

Лада
0:6
0:3, 0:2, 0:1
Трактор
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
10.03.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена
Главные тренеры
Павел Зубов
Бенуа Гру
Вратари
Александр Трушков
(Максим Третьяк)
Сергей Мыльников
1-й период
03:46
Никита Коростелев
(Максим Шабанов, Александр Кадейкин)
04:28
Семен Дер-Аргучинцев
(Василий Глотов)
05:59
Виталий Кравцов
(Андрей Светлаков, Михаил Горюнов-Рольгизер)
10:26
Стивен Кэмпфер
2-й период
28:25
Григорий Дронов
30:07
Командный штраф
33:50
Андрей Светлаков
(Михаил Горюнов-Рольгизер)
34:30
Максим Шабанов
(Сергей Телегин)
3-й период
44:38
Стивен Кэмпфер
(Максим Шабанов, Никита Коростелев)
46:53
Денис Баранцев
Статистика
4
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит