Гол Кравцова принес «Трактору» победу над «Ладой» в матче КХЛ

«Трактор» выиграл четвертый раз подряд и, набрав 90 очков за 64 матча, лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, где «Лада» с 50 очками после 63 встреч располагается на 10-й позиции. Ранее челябинский клуб уже гарантировал себе место в плей-офф, а тольяттинцы лишились шансов на борьбу за Кубок Гагарина.