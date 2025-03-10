Гол Кравцова принес «Трактору» победу над «Ладой» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Тольятти, завершилась со счетом 6:0 (3:0, 2:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забили Никита Коростелев (4-я минута), Семен Дер-Аргучинцев (5), Виталий Кравцов (6), Андрей Светлаков (34), Максим Шабанов (35) и Стивен Кэмпфер (45).
Заброшенная шайба Кравцова стала для него 99-й в составе «Трактора», он стал лучшим снайпером клуба в истории КХЛ. «Трактор» четвертый раз по ходу сезона обыграл «Ладу».
«Трактор» выиграл четвертый раз подряд и, набрав 90 очков за 64 матча, лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, где «Лада» с 50 очками после 63 встреч располагается на 10-й позиции. Ранее челябинский клуб уже гарантировал себе место в плей-офф, а тольяттинцы лишились шансов на борьбу за Кубок Гагарина.
В следующем матче «Лада» 12 марта примет московский «Спартак», «Трактор» в этот же день на выезде сыграет против казанского «Ак Барса».