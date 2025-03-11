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«Локомотив» обеспечил себе первое место в Западной конференции КХЛ

ТАСС, 11 марта. Ярославский «Локомотив» гарантировал себе первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после поражения московского «Динамо» от нижнекамского «Нефтехимика» со счетом 3:4. Встреча прошла в Нижнекамске.

Источник: https://vk.com/hclokomotiv_official

«Локомотив» набрал 95 очков в 64 матчах и лидирует в общей таблице КХЛ. «Динамо» с 83 очками после 63 игр располагается на второй строчке в Западной конференции и лишилось шансов догнать команду из Ярославля до конца регулярного чемпионата. Бело-голубые прервали свою серию из пяти побед.

Ярославская команда во второй раз заняла первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Впервые это произошло в сезоне-2010/11. В общей таблице КХЛ обогнать «Локомотив» может только лидер Восточной конференции челябинский «Трактор», который имеет 90 очков по итогам 64 игр.

В других матчах вторника владивостокский «Адмирал» обыграл хабаровский «Амур» (5:2), пекинский «Куньлунь Ред Стар» с таким же счетом победил «Сочи». Петербургский СКА прервал серию минского «Динамо» из девяти побед, переиграв соперника со счетом 3:1.

Омский «Авангард» одержал волевую победу над нижегородским «Торпедо» (4:3). Для омичей этот успех стал 12-м подряд. Победную шайбу забросил Владимир Ткачев, который восстановился от травмы и провел первый матч в сезоне.

Нефтехимик
4:3
1:2, 2:0, 1:1
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
11.03.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 4024 зрителя
Главные тренеры
Олег Леонтьев
Алексей Кудашов
Вратари
Филипп Долганов
Максим Моторыгин
1-й период
00:57
Антон Сизов
(Дмитрий Рашевский, Максим Комтуа)
03:36
Максим Комтуа
(Дмитрий Рашевский, Седрик Пакетт)
09:21
Джордан Уил
11:20
Кирилл Капустин
(Дмитрий Жукенов, Вячеслав Лещенко)
18:56
Кирилл Адамчук
2-й период
34:01
Никита Хоружев
36:40
Илья Пастухов
39:38
Герман Точилкин
(Артем Сериков, Илья Пастухов)
3-й период
42:57
Кирилл Капустин
(Андрей Белозеров)
55:50
Никита Гусев
Статистика
2
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит