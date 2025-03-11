«Локомотив» обеспечил себе первое место в Западной конференции КХЛ

«Локомотив» набрал 95 очков в 64 матчах и лидирует в общей таблице КХЛ. «Динамо» с 83 очками после 63 игр располагается на второй строчке в Западной конференции и лишилось шансов догнать команду из Ярославля до конца регулярного чемпионата. Бело-голубые прервали свою серию из пяти побед.