«Локомотив» обеспечил себе первое место в Западной конференции КХЛ

«Локомотив» набрал 95 очков в 64 матчах и лидирует в общей таблице КХЛ. «Динамо» с 83 очками после 63 игр располагается на второй строчке в Западной конференции и лишилось шансов догнать команду из Ярославля до конца регулярного чемпионата. Бело-голубые прервали свою серию из пяти побед.
Ярославская команда во второй раз заняла первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Впервые это произошло в сезоне-2010/11. В общей таблице КХЛ обогнать «Локомотив» может только лидер Восточной конференции челябинский «Трактор», который имеет 90 очков по итогам 64 игр.
В других матчах вторника владивостокский «Адмирал» обыграл хабаровский «Амур» (5:2), пекинский «Куньлунь Ред Стар» с таким же счетом победил «Сочи». Петербургский СКА прервал серию минского «Динамо» из девяти побед, переиграв соперника со счетом 3:1.
Омский «Авангард» одержал волевую победу над нижегородским «Торпедо» (4:3). Для омичей этот успех стал 12-м подряд. Победную шайбу забросил Владимир Ткачев, который восстановился от травмы и провел первый матч в сезоне.