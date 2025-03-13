«Лада» на домашнем льду уступила «Спартаку»

На старте третьего периода в воротах Максима Третьяка побывала еще одна шайба, ее автором стал Николай Голдобин. 0:4. Потом «красно-белые» продолжили владеть инициативой, однако на 56-й минуте тольяттинская команда благодаря попаданию Андрея Алтыбармакяна в ближний угол все-таки огорчила Дмитрия Николаева, которого тут же в рамке сменил 18-летний Ярослав Кузьменко — 1:4. Буквально сразу «Спартак» заработал два удаления подряд и при игре «5 на 3» волжане отличились вновь и теперь Андрей Алтыбармакян выступил в качестве ассистента для Михаила Фисенко, последним коснувшегося шайбы перед тем, как она оказалась в сетке. 2:4. В финальные секунды «автозаводцы» атаковали вшестером, но цифры на табло остались прежними. Итог — «Лада» терпит поражение со счетом 2:4.