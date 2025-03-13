«В России я выиграл все, но Сочи — это заноза». Легендарному Билялетдинову — 70 лет

«Это он сейчас говорит так, что приходил в школу как нападающий. А тогда не было никакого деления на защитников и нападающих. Номинально выходили на лёд и гоняли шайбу как и где угодно. Может быть, в душе он и был форвардом, но у нас получилось такая картинка, что команду его возраста пригласили на турнир в Польше — “Турнир открытий”. Уже не помню, в какой город мы поехали, но у нас была проблема с защитниками. Мало их было. Мы повезли команду вместе с Квасниковым, посоветовались и решили, что Сашка (а я звал и зову его именно так) будет играть в защите. Тем более что у него не было никаких проблем с катанием. Получилось так, что из-за нехватки защитников пришлось поставить его в оборону.