«Сочи» на выезде проиграл «Автомобилисту», продлив безвыигрышную серию до девяти матчей

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
В составе победителей дублями отметились Александр Шаров (2+3) и Семён Кизимов (2+3), по одной шайбе на счету Степана Хрипунова и Брукса Мэйсека. У сочинской команды забивали Амир Гараев, Никита Баклашёв и Даниил Сероух.
После этой победы «Автомобилист» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 85 очков в 66 матчах. «Сочи» проиграл девятый матч подряд, южане замыкают турнирную таблицу Запада с 45 очками в 65 играх.