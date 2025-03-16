«Сочи» на выезде проиграл «Автомобилисту», продлив безвыигрышную серию до девяти матчей

В составе победителей дублями отметились Александр Шаров (2+3) и Семён Кизимов (2+3), по одной шайбе на счету Степана Хрипунова и Брукса Мэйсека. У сочинской команды забивали Амир Гараев, Никита Баклашёв и Даниил Сероух.