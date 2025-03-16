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«Сочи» на выезде проиграл «Автомобилисту», продлив безвыигрышную серию до девяти матчей

В Екатеринбурге на льду «УГМК-Арены» закончился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал «Сочи».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей дублями отметились Александр Шаров (2+3) и Семён Кизимов (2+3), по одной шайбе на счету Степана Хрипунова и Брукса Мэйсека. У сочинской команды забивали Амир Гараев, Никита Баклашёв и Даниил Сероух.

После этой победы «Автомобилист» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 85 очков в 66 матчах. «Сочи» проиграл девятый матч подряд, южане замыкают турнирную таблицу Запада с 45 очками в 65 играх.

Автомобилист
6:3
1:1, 4:2, 1:0
Сочи
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
16.03.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 10569 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Сергей Зубов
Вратари
Владимир Галкин
(Евгений Аликин)
Евгений Волохин
(Никита Тулинов)
1-й период
04:50
Степан Хрипунов
(Илья Овчинников, Андрей Обидин)
10:43
Амир Гараев
(Артем Волков, Даниил Сероух)
18:17
Роман Манухов
2-й период
20:22
Брукс Мэйсек
(Семен Кизимов, Александр Шаров)
22:25
Семен Кизимов
(Даррен Дитц, Александр Шаров)
25:07
Александр Шаров
(Семен Кизимов, Брукс Мэйсек)
26:55
Тимур Хафизов
27:04
Семен Кизимов
27:31
Никита Баклашев
(Денис Венгрыжановский, Даниил Сероух)
29:50
Даниил Сероух
(Роман Манухов)
34:28
Александр Шаров
(Семен Кизимов)
36:28
Уильям Биттен
3-й период
56:33
Уильям Биттен
58:15
Василий Мачулин
59:40
Семен Кизимов
(Кирилл Воробьев, Александр Шаров)
Статистика
2
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит