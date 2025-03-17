«Локомотив» впервые стал победителем регулярного чемпионата КХЛ

«Локомотив» дома со счетом 4:1 обыграл владивостокский «Адмирал». В составе победителей шайбы забросили Рихард Паник (2-я минута), Мартин Гернат (31), Александр Полунин (49) и Артур Каюмов (60), у проигравших — Даниил Гутик (41).
После победы над «Адмиралом» «Локомотив» стал недосягаем для остальных команд в турнирной таблице регулярного чемпионата, в активе клуба 98 очков в 66 матчах. Единственным клубом, который мог обогнать «Локомотив» в таблице, был челябинский «Трактор», но после победы ярославской команды над «Адмиралом» он потерял эту возможность. «Трактор» набрал 92 очка после 66 матчей и занимает первое место в Восточной конференции.
Хоккеисты «Локомотива» впервые стали обладателями Кубка континента — приза, вручаемого лучшей команде по итогам регулярного чемпионата КХЛ. В прошлом сезоне первое место в регулярном чемпионате заняло московское «Динамо». Рекордсменом по этому показателю является московский ЦСКА (шесть побед). Также обладателями Кубка континента становились уфимский «Салават Юлаев», омский «Авангард» и «Трактор». Победитель регулярного чемпионата лишь один раз становился сильнейшим в плей-офф — в сезоне-2018/19 ЦСКА выиграл и Кубок континента, и Кубок Гагарина.
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин стал рекордсменом по числу выигранных Кубков континента. Ранее специалист трижды завоевывал трофей в качестве главного тренера московского ЦСКА (2018/19, 2019/20, 2020/21). По этому показателю он опередил Дмитрия Квартальнова, который трижды побеждал в регулярном чемпионате со столичными армейцами (2014/15, 2015/16, 2016/17).
«Локомотив» ни разу не становился обладателем Кубка Гагарина. В прошлогоднем финале ярославский клуб проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счетом в серии 0−4. «Локомотив» дважды доходил до финала Кубка Гагарина. Ранее команда принимала участие в финальной серии первого в истории розыгрыша плей-офф КХЛ в сезоне-2008/09, когда со счетом 3−4 уступила казанскому «Ак Барсу».