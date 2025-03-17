«Локомотив» впервые стал победителем регулярного чемпионата КХЛ

После победы над «Адмиралом» «Локомотив» стал недосягаем для остальных команд в турнирной таблице регулярного чемпионата, в активе клуба 98 очков в 66 матчах. Единственным клубом, который мог обогнать «Локомотив» в таблице, был челябинский «Трактор», но после победы ярославской команды над «Адмиралом» он потерял эту возможность. «Трактор» набрал 92 очка после 66 матчей и занимает первое место в Восточной конференции.