Минута молчания в память о Малыхине пройдет 18 марта перед игрой «Автомобилиста»

С 2010 по 2014 год Малыхин выступал за «Автомобилист», был капитаном команды. С 2014 по 2019 год он выступал за казанский «Ак Барс», с которым в 2018 году стал обладателем Кубка Гагарина. Также нападающий выступал за челябинский «Трактор» (2019), московский «Спартак» (2019−2020), подмосковный «Витязь» (2020−2022). Последним клубом Малыхина был омский «Авангард», за который он выступал с 2022 по 2023 год.