Минута молчания в память о Малыхине пройдет 18 марта перед игрой «Автомобилиста»

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Минута молчания в память о скончавшемся во вторник бывшем капитане «Автомобилиста» Федоре Малыхине пройдет перед матчем регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором екатеринбуржцы примут уфимский «Салават Юлаев». Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
«Матч регулярного чемпионата КХЛ между “Автомобилистом” и “Салаватом Юлаевым” 18 марта начнется с минуты молчания. Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким Федора Малыхина», — говорится в заявлении пресс-службы.
С 2010 по 2014 год Малыхин выступал за «Автомобилист», был капитаном команды. С 2014 по 2019 год он выступал за казанский «Ак Барс», с которым в 2018 году стал обладателем Кубка Гагарина. Также нападающий выступал за челябинский «Трактор» (2019), московский «Спартак» (2019−2020), подмосковный «Витязь» (2020−2022). Последним клубом Малыхина был омский «Авангард», за который он выступал с 2022 по 2023 год.