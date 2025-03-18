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«Трактор» стал победителем Восточной конференции КХЛ в регулярном чемпионате

ЧЕЛЯБИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Челябинский «Трактор» досрочно гарантировал первое место в турнирной таблице Восточной конференции в регулярном чемпионате Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: https://vk.com/traktor_chelyabinsk

Во вторник «Трактор» дома обыграл петербургский СКА со счетом 4:2. Челябинская команда стала недосягаемой для конкурентов по Восточной конференции с 94 очками. Единственным, кто мог догнать «Трактор», оставался уфимский «Салават Юлаев», который имеет на своем счету 89 очков и до конца регулярного чемпионата проведет два матча.

«Трактор» во второй раз в истории стал победителем Восточной конференции в регулярном чемпионате. Ранее команде удалось добиться такого результата в сезоне-2011/12, когда она сумела завоевать Кубок континента — занять первое место в общей таблице регулярного чемпионата.

СКА впервые за 9 лет проиграл «Трактору» в гостевом матче КХЛ. В последний раз «Трактор» на своем льду побеждал соперника 23 августа 2016 года (2:1 ОТ). После этого команды провели между собой в Челябинске семь встреч. При этом «Трактор» за этот период трижды одолел СКА в Санкт-Петребурге, последняя победа была добыта в этом сезоне — 12 сентября 2024 года (3:0).

Ранее ярославский «Локомотив» стал досрочно победителем Западной конференции и регулярного чемпионата КХЛ.

Трактор
4:2
0:1, 2:1, 2:0
СКА
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
18.03.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова
Главные тренеры
Бенуа Гру
Роман Ротенберг
Вратари
Закари Фукале
Егор Заврагин
(Егор Заврагин, Егор Заврагин)
1-й период
04:28
Илья Карпухин
11:54
Владимир Жарков
13:53
Павел Дедунов
(Михаил Воробьев, Илья Карпухин)
2-й период
20:45
Никита Коростелев
21:46
Григорий Дронов
(Виталий Кравцов, Арсений Коромыслов)
24:43
Артем Земченок
28:18
Александр Никишин
32:19
Владимир Ткачев
(Михаил Горюнов-Рольгизер, Виталий Кравцов)
33:18
Денис Почивалов
33:18
Александр Никишин
34:23
Дмитрий Юдин
(Арсений Грицюк)
3-й период
42:43
Остап Сафин
(Сергей Телегин, Александр Кадейкин)
50:08
Захар Бардаков
50:33
Сергей Сапего
53:26
Остап Сафин
58:35
Бадди Робинсон
(Виталий Кравцов)
Статистика
8
Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Дмитрий Морозов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит