«Трактор» стал победителем Восточной конференции КХЛ в регулярном чемпионате

СКА впервые за 9 лет проиграл «Трактору» в гостевом матче КХЛ. В последний раз «Трактор» на своем льду побеждал соперника 23 августа 2016 года (2:1 ОТ). После этого команды провели между собой в Челябинске семь встреч. При этом «Трактор» за этот период трижды одолел СКА в Санкт-Петребурге, последняя победа была добыта в этом сезоне — 12 сентября 2024 года (3:0).