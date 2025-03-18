«Трактор» стал победителем Восточной конференции КХЛ в регулярном чемпионате

Во вторник «Трактор» дома обыграл петербургский СКА со счетом 4:2. Челябинская команда стала недосягаемой для конкурентов по Восточной конференции с 94 очками. Единственным, кто мог догнать «Трактор», оставался уфимский «Салават Юлаев», который имеет на своем счету 89 очков и до конца регулярного чемпионата проведет два матча.
«Трактор» во второй раз в истории стал победителем Восточной конференции в регулярном чемпионате. Ранее команде удалось добиться такого результата в сезоне-2011/12, когда она сумела завоевать Кубок континента — занять первое место в общей таблице регулярного чемпионата.
СКА впервые за 9 лет проиграл «Трактору» в гостевом матче КХЛ. В последний раз «Трактор» на своем льду побеждал соперника 23 августа 2016 года (2:1 ОТ). После этого команды провели между собой в Челябинске семь встреч. При этом «Трактор» за этот период трижды одолел СКА в Санкт-Петребурге, последняя победа была добыта в этом сезоне — 12 сентября 2024 года (3:0).
Ранее ярославский «Локомотив» стал досрочно победителем Западной конференции и регулярного чемпионата КХЛ.