Дегтярев назвал три вопроса, которые нужно решить для организации матчей между КХЛ и НХЛ

«Надо понимать что есть три главных вопроса: календарь, составы, география. По календарю надо отталкиваться от игр плей-офф и в России, и в Америке. Составы — однозначно здесь надо понимать, это должны быть сборные России и США. Почему? Потому что наши ребята играют и в КХЛ, и в НХЛ, и без того же Александра Овечкина представить себе сборную России против американцев невозможно», — добавил он.