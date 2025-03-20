Дегтярев назвал три вопроса, которые нужно решить для организации матчей между КХЛ и НХЛ

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Для организации матчей между российскими и американскими игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нужно решить как минимум три важных вопроса. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» рассказал министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
Ранее президент США Дональд Трамп поддержал инициативу президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.
«Начинаем внутри прорабатывать [этот вопрос]. Надо понимать что это очень тонкий лед, кропотливая работа. И КХЛ сделает все правильно и красиво, — сказал Дегтярев. — Но у нас немножко другая модель управления. В Америке НХЛ — это достаточно автономная организация, с которой будем выстраивать диалог».
«Надо понимать что есть три главных вопроса: календарь, составы, география. По календарю надо отталкиваться от игр плей-офф и в России, и в Америке. Составы — однозначно здесь надо понимать, это должны быть сборные России и США. Почему? Потому что наши ребята играют и в КХЛ, и в НХЛ, и без того же Александра Овечкина представить себе сборную России против американцев невозможно», — добавил он.
Дегтярев рассказал о географии проведения игр. «Это самое простое. У нас великолепные дворцы спорта — крупнейшая, самая могучая в Европе “СКА-Арена”, недавно мы открыли в Екатеринбурге “УГМК-Арену”. В Америке тоже с этим проблем нет. Поэтому на экспертном уровне будет проходить кропотливая работа, не публично, какие-то новости появятся, обязательно люди узнают», — сказал он.