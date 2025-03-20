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«Амур» по буллитам обыграл «Ладу» в матче КХЛ

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Хабаровский «Амур» обыграл по буллитам тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: https://vk.com/hcamur

Встреча в Тольятти завершилась со счетом 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 0:0, 1:0) в пользу дальневосточного клуба. У хозяев первым в истории «Лады» хет-триком в КХЛ отметился Никита Михайлов (39, 44, 46-я минуты). В составе гостей шайбы забросили Владислав Барулин (1, 57) и Игнат Коротких (58), который также отметился победным буллитом.

Коротких и нападающий «Лады» Алексей Ожгихин сыграли свой 100-й матч в КХЛ.

Хабаровчане с 44 очками занимают предпоследнее, 11-е место в таблице Восточной конференции, «Лада» (53 очка) располагается строчкой выше.

«Амур» в последнем матче «регулярки» 22 марта сыграет в гостях с победителем конференции челябинским «Трактором», тольяттинцы на следующий день встретятся в Москве со «Спартаком».

Лада
3:4
0:1, 1:0, 2:2, 0:0
Б
Амур
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
20.03.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 5657 зрителей
Главные тренеры
Павел Зубов
Вратари
Д. Овчарик
Виктор Кобозев
1-й период
00:15
Владислав Барулин
(Евгений Грачев, Иван Мищенко)
03:57
Алексей Ожгихин
03:57
Сергей Рыжиков
11:12
Архип Неколенко
16:30
Энтони Камара
2-й период
23:31
Кэмерон Ли
28:12
Иван Волгин
32:26
Владислав Семин
33:11
Командный штраф
38:08
Никита Михайлов
(Архип Неколенко, Марсель Ибрагимов)
3-й период
41:06
Кэмерон Ли
43:12
Никита Михайлов
(Дмитрий Кугрышев, Магомед Шараканов)
45:25
Никита Михайлов
45:46
Виктор Балдаев
53:48
Магомед Шараканов
56:50
Владислав Барулин
(Алекс Гальченюк)
57:42
Игнат Коротких
(Вячеслав Грецкий)
Овертайм
64:29
Командный штраф
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Игнат Коротких
(Амур)
Статистика
14
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
6
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит