«Амур» по буллитам обыграл «Ладу» в матче КХЛ

Встреча в Тольятти завершилась со счетом 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 0:0, 1:0) в пользу дальневосточного клуба. У хозяев первым в истории «Лады» хет-триком в КХЛ отметился Никита Михайлов (39, 44, 46-я минуты). В составе гостей шайбы забросили Владислав Барулин (1, 57) и Игнат Коротких (58), который также отметился победным буллитом.