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«Спартак» обыграл «Сочи» в матче Западной конференции КХЛ

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Московский «Спартак» закрепился на третьем месте в таблице Западной конференции КХЛ, переиграв на своем льду «Сочи» в своем предпоследнем матче регулярного чемпионата нынешнего сезона.

Источник: PHOTO.KHL.RU

Встреча прошла в четверг в Москве на льду арены «Мегаспорт» и завершилась со счетом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Николай Голдобин (4-я минута), Павел Ткаченко (13) и Данил Пивчулин (48). У сочинцев отличился Джесси Грэм (47).

В концовке матча на льду произошла драка между защитником «Спартака» Вениамином Королевым и защитником Василием Мачулиным. Мачулин ударил коленом форварда «Спартака» Сергея Лукьянцева, нанеся ему травму. Королев вступился за партнера и победил Мачулина в драке. В итоге оба хоккеиста получили большой штраф до конца матча.

В другом матче дня череповецкая «Северсталь» победила на выезде нижегородское «Торпедо» — 3:2 (1:1, 0:1, 2:0). У «сталеваров» дубль оформил Николай Чебыкин (14, 47), еще одну шайбу забросил Кирилл Пилипенко (44). У хозяев отличились Никита Шавин (5) и Владислав Фирстов (34).

«Спартак» набрал 85 очков и единолично занимает третье место в таблице Запада. «Северсталь» набрала 81 очко и обошла в таблице петербургский СКА (80), поднявшись на шестую строчку. «Торпедо» потерпело четвертое поражение подряд и остается восьмым (70), «Сочи» занимает последнюю, 11-ю строчку на Западе (47).

Спартак
3:1
2:0, 0:0, 1:1
Сочи
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
20.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 4720 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Сергей Зубов
Вратари
Дмитрий Николаев
Евгений Волохин
1-й период
03:42
Николай Голдобин
(Иван Морозов, Александр Беляев)
12:21
Павел Ткаченко
(Герман Рубцов)
14:25
Игорь Швырев
2-й период
23:29
Данил Пивчулин
39:21
Дмитрий Вишневский
39:21
Захар Миць
3-й период
46:03
Джесси Грэм
(Тимур Хафизов)
47:44
Данил Пивчулин
(Даниэль Усманов)
59:11
Вениамин Королев
59:11
Вениамин Королев
59:11
Вениамин Королев
59:11
Василий Мачулин
59:11
Василий Мачулин
Статистика
31
Штрафное время
29
1
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит