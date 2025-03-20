«Спартак» обыграл «Сочи» в матче Западной конференции КХЛ

В концовке матча на льду произошла драка между защитником «Спартака» Вениамином Королевым и защитником Василием Мачулиным. Мачулин ударил коленом форварда «Спартака» Сергея Лукьянцева, нанеся ему травму. Королев вступился за партнера и победил Мачулина в драке. В итоге оба хоккеиста получили большой штраф до конца матча.