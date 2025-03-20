«Спартак» обыграл «Сочи» в матче Западной конференции КХЛ

Встреча прошла в четверг в Москве на льду арены «Мегаспорт» и завершилась со счетом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Николай Голдобин (4-я минута), Павел Ткаченко (13) и Данил Пивчулин (48). У сочинцев отличился Джесси Грэм (47).
В концовке матча на льду произошла драка между защитником «Спартака» Вениамином Королевым и защитником Василием Мачулиным. Мачулин ударил коленом форварда «Спартака» Сергея Лукьянцева, нанеся ему травму. Королев вступился за партнера и победил Мачулина в драке. В итоге оба хоккеиста получили большой штраф до конца матча.
В другом матче дня череповецкая «Северсталь» победила на выезде нижегородское «Торпедо» — 3:2 (1:1, 0:1, 2:0). У «сталеваров» дубль оформил Николай Чебыкин (14, 47), еще одну шайбу забросил Кирилл Пилипенко (44). У хозяев отличились Никита Шавин (5) и Владислав Фирстов (34).
«Спартак» набрал 85 очков и единолично занимает третье место в таблице Запада. «Северсталь» набрала 81 очко и обошла в таблице петербургский СКА (80), поднявшись на шестую строчку. «Торпедо» потерпело четвертое поражение подряд и остается восьмым (70), «Сочи» занимает последнюю, 11-ю строчку на Западе (47).