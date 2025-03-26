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«Спартак» начал плей-офф КХЛ с победы над «Северсталью»

Встреча завершилась со счетом 5:4 в овертайме в пользу красно-белых.

Источник: PHOTO.KHL.RU

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 5:4 в овертайме обыграл череповецкую «Северсталь» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в Москве в присутствии 6 386 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ансель Галимов (9-я минута), Сергей Лукьянцев (19), Александр Пашин (32), Герман Рубцов (49) и Николай Голдобин (69). У проигравших отличились Николай Чебыкин (3), Александр Скоренов (7), Андрей Чуркин (23) и Руслан Абросимов (30).

«Спартак» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Второй матч противостояния состоится 28 марта в Москве. По итогам регулярного чемпионата «Спартак» занял третье место в Западной конференции, «Северсталь» — шестое.

В прошлом сезоне «Спартак» и «Северсталь» также встречались в первом раунде плей-офф. Тогда победу со счетом 4−1 в серии одержала столичная команда.

Спартак
5:4
2:2, 1:2, 1:0
ОТ
Северсталь
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
26.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 6386 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Андрей Козырев
Вратари
Дмитрий Николаев
Александр Самойлов
1-й период
02:17
Николай Чебыкин
(Даниил Давыдов)
03:17
Марк Барберио
06:47
Александр Скоренов
(Тимур Муханов)
08:45
Ансель Галимов
(Александр Пашин, Герман Рубцов)
15:06
Сергей Лукьянцев
18:15
Сергей Лукьянцев
(Александр Беляев, Егор Зайцев)
2-й период
22:24
Андрей Чуркин
(Алексей Кручинин, Руслан Абросимов)
28:54
Егор Зайцев
29:23
Руслан Абросимов
(Данил Аймурзин, Михаил Ильин)
29:39
Иван Морозов
31:09
Александр Пашин
(Герман Рубцов)
37:36
Тимофей Давыдов
3-й период
48:37
Герман Рубцов
(Адам Ружичка, Александр Пашин)
Овертайм
63:54
Иван Морозов
65:59
Командный штраф
68:14
Николай Голдобин
(Егор Зайцев, Павел Порядин)
Статистика
8
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит