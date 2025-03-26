«Спартак» начал плей-офф КХЛ с победы над «Северсталью»

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 5:4 в овертайме обыграл череповецкую «Северсталь» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в Москве в присутствии 6 386 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ансель Галимов (9-я минута), Сергей Лукьянцев (19), Александр Пашин (32), Герман Рубцов (49) и Николай Голдобин (69). У проигравших отличились Николай Чебыкин (3), Александр Скоренов (7), Андрей Чуркин (23) и Руслан Абросимов (30).
«Спартак» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Второй матч противостояния состоится 28 марта в Москве. По итогам регулярного чемпионата «Спартак» занял третье место в Западной конференции, «Северсталь» — шестое.
В прошлом сезоне «Спартак» и «Северсталь» также встречались в первом раунде плей-офф. Тогда победу со счетом 4−1 в серии одержала столичная команда.