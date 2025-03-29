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Московское «Динамо» удвоило преимущество в серии плей-офф КХЛ против СКА

Во втором матче бело-голубые победили дома в овертайме со счетом 2:1.

Источник: Валерия Калугина/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Московское «Динамо» в овертайме со счетом 2:1 обыграло петербургский СКА во втором матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве в присутствии 9 624 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Артем Чернов (19-я минута) и Никита Гусев (71). У проигравших отличился Иван Демидов (11), который впервые отличился в плей-офф.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Динамо». Третий матч противостояния состоится 31 марта в Санкт-Петербурге. По итогам регулярного чемпионата «Динамо» заняло второе место в Западной конференции, СКА — пятое.

В прошлом сезоне обе команды дошли до второго раунда плей-офф. «Динамо» со счетом 0−4 уступило в серии челябинскому «Трактору», СКА со счетом 1−4 проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту».

В другом матче ярославский «Локомотив» со счетом 2:0 обыграл нижегородское «Торпедо». Ярославский клуб ведет в серии со счетом 2−0.

Динамо М
2:1
1:1, 0:0, 0:0
ОТ
СКА
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
29.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 9624 зрителя
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Роман Ротенберг
Вратари
Максим Моторыгин
Егор Заврагин
1-й период
01:16
Михаил Григоренко
10:23
Иван Демидов
(Никита Зайцев, Захар Бардаков)
13:59
Дилан Сикьюра
13:59
Иван Демидов
18:30
Артем Чернов
2-й период
21:01
Даниил Пыленков
30:02
Валентин Зыков
3-й период
47:21
Дмитрий Рашевский
Овертайм
70:41
Никита Гусев
Статистика
6
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит