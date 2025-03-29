Московское «Динамо» удвоило преимущество в серии плей-офф КХЛ против СКА

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Московское «Динамо» в овертайме со счетом 2:1 обыграло петербургский СКА во втором матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве в присутствии 9 624 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Артем Чернов (19-я минута) и Никита Гусев (71). У проигравших отличился Иван Демидов (11), который впервые отличился в плей-офф.
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Динамо». Третий матч противостояния состоится 31 марта в Санкт-Петербурге. По итогам регулярного чемпионата «Динамо» заняло второе место в Западной конференции, СКА — пятое.
В прошлом сезоне обе команды дошли до второго раунда плей-офф. «Динамо» со счетом 0−4 уступило в серии челябинскому «Трактору», СКА со счетом 1−4 проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту».
В другом матче ярославский «Локомотив» со счетом 2:0 обыграл нижегородское «Торпедо». Ярославский клуб ведет в серии со счетом 2−0.