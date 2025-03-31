Олег Леонтьев сообщил об уходе с поста главного тренера «Нефтехимика»

«Нефтехимик» по итогам регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) занял девятое место в Восточной конференции, второй год подряд не попав в плей-офф. Леонтьев возглавлял команду с 2021 года, под его руководством нижнекамцы попадали в плей-офф в 2022 и 2023 годах, где уступали в первом раунде. Ранее специалист входил в тренерские штабы выступающих в КХЛ екатеринбургского «Автомобилиста» и владивостокского «Адмирала». В период игровой карьеры Леонтьев выступал за саратовский «Кристалл», петербургский СКА, магнитогорский «Металлург», в составе которого дважды стал чемпионом России и два раза выигрывал Евролигу.