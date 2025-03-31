Олег Леонтьев сообщил об уходе с поста главного тренера «Нефтехимика»

МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство нижнекамского хоккейного клуба «Нефтехимик» расторгло контракт с главным тренером команды Олегом Леонтьевым. Об этом специалист сообщил ТАСС.
«Я покинул “Нефтехимик”. У меня контракт действовал еще два года, но руководство решило его расторгнуть по итогам сезона в связи с неудовлетворительным результатом», — сказал Леонтьев.
Специалист рассказал о потенциале команды. «Она на ходу, мы в нее вложили душу и сердце с тренерским штабом. Надеюсь, что она будет еще играть и покорять вершины. Потенциал и перспективы ее видны. Претензий к руководству клуба у меня нет, я принимаю любое решение, я неконфликтный человек, мы договорились», — отметил он.
«Нефтехимик» по итогам регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) занял девятое место в Восточной конференции, второй год подряд не попав в плей-офф. Леонтьев возглавлял команду с 2021 года, под его руководством нижнекамцы попадали в плей-офф в 2022 и 2023 годах, где уступали в первом раунде. Ранее специалист входил в тренерские штабы выступающих в КХЛ екатеринбургского «Автомобилиста» и владивостокского «Адмирала». В период игровой карьеры Леонтьев выступал за саратовский «Кристалл», петербургский СКА, магнитогорский «Металлург», в составе которого дважды стал чемпионом России и два раза выигрывал Евролигу.
Леонтьев стал вторым тренером КХЛ, который был отправлен в отставку после завершения регулярного чемпионата сезона-2024/25. Первым был Сергей Зубов, возглавлявший «Сочи».