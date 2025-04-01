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Хоккеисты «Динамо» проиграли ЦСКА и упустили лидерство в серии

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели второе поражение в серии первого раунда плей-офф Западной конференции КХЛ против московского ЦСКА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Четвертый поединок в серии состоялся в Москве. В стартовой трети динамовцы перебросали соперника вдвое, несмотря на то, что по ходу отрезка дважды играли в меньшинстве. Однако «зубры» не довели ни одну из многочисленных атак до конца, равно как и «армейцы» не смогли реализовать лишнего — на перерыв команды отправились при счете 0:0. Во втором периоде минчане усилили давление, но от нуля в графе «голы» не избавились. Отличный момент в большинстве имел Вадим Мороз, после щелчка которого шайба угодила в штангу. Вскоре выход один на один организовал Виталий Пинчук, однако поразить цель не сумел, также попав в каркас ворот.

В третьем периоде повторилась история из прошлой игры в Москве: заключительный отрезок игры вновь оказался для динамовцев неудачным. «Армейцы» вышли вперед в самом начале трети, а через пять минут удвоили перевес, причем точный бросок нанес белорусский форвард ЦСКА Иван Дроздов. На спасение у гостей оставалось более половины периода, но «зубров» хватило только на одно взятие ворот: за полторы минуты до сирены шайбу с пятака в сетку отправил Пинчук. В итоге поражение «Динамо» — 1:2, счет в серии до четырех побед сравнялся (2:2). Пятая игра противостояния состоится на «Минск-Арене» в четверг, начало в 19.30.

ЦСКА
2:1
0:0, 0:0, 2:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
1.04.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 9708 зрителей
Главные тренеры
Илья Воробьев
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Иван Просветов
Василий Демченко
(Василий Демченко)
1-й период
03:29
Егор Афанасьев
08:26
Кристиан Хенкель
14:43
Никита Пышкайло
2-й период
28:39
Владислав Провольнев
34:24
Николас Мелош
3-й период
41:15
Кирилл Долженков
(Тахир Мингачев)
46:23
Иван Дроздов
(Максим Соркин, Фредрик Классон)
58:14
Виталий Пинчук
(Вадим Мороз, Ксавье Уэлле)
Статистика
4
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит