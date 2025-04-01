Хоккеисты «Динамо» проиграли ЦСКА и упустили лидерство в серии

Четвертый поединок в серии состоялся в Москве. В стартовой трети динамовцы перебросали соперника вдвое, несмотря на то, что по ходу отрезка дважды играли в меньшинстве. Однако «зубры» не довели ни одну из многочисленных атак до конца, равно как и «армейцы» не смогли реализовать лишнего — на перерыв команды отправились при счете 0:0. Во втором периоде минчане усилили давление, но от нуля в графе «голы» не избавились. Отличный момент в большинстве имел Вадим Мороз, после щелчка которого шайба угодила в штангу. Вскоре выход один на один организовал Виталий Пинчук, однако поразить цель не сумел, также попав в каркас ворот.