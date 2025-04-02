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Омский «Авангард» потерпел поражение в Магнитогорске и готовится к следующей игре

Омский «Авангард» не смог завершить серию с «Металлургом» досрочной победой.

Источник: БЕЛТА

В четвёртом матче команда уступила со счётом 1:3, позволив сопернику сократить отставание. Однако «ястребы» по-прежнему ведут в серии.

Начало встречи сложилось удачно для омской команды: уже на третьей минуте Александр Чистяков открыл счёт. «Авангард» имел несколько хороших моментов, чтобы увеличить преимущество, но развить успех не удалось. На первый перерыв команды ушли при счёте 1:0.

Во втором и третьем периодах «Металлург» активизировался, стремясь переломить ход встречи. Омская команда долго сдерживала натиск, но в заключительной двадцатиминутке гости сумели изменить ситуацию. Сначала Никита Михайлис сравнял счёт, затем Люк Джонсон вывел «Магнитку» вперёд. В концовке встречи Валерий Орехов поразил пустые ворота «Авангарда», установив окончательный результат — 3:1.

Следующий матч серии состоится 3 апреля в Магнитогорске.

Авангард
1:3
1:0, 0:0, 0:3
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
1.04.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Андрей Разин
Вратари
Никита Серебряков
(Никита Серебряков)
Илья Набоков
1-й период
02:57
Семен Чистяков
(Илья Каблуков)
03:39
Робин Пресс
2-й период
28:58
Алексей Соловьев
3-й период
46:44
Никита Михайлис
(Денис Зернов, Валерий Орехов)
57:48
Люк Джонсон
(Никита Камалов)
58:11
Валерий Орехов
Статистика
2
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит