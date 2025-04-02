Омский «Авангард» потерпел поражение в Магнитогорске и готовится к следующей игре

Начало встречи сложилось удачно для омской команды: уже на третьей минуте Александр Чистяков открыл счёт. «Авангард» имел несколько хороших моментов, чтобы увеличить преимущество, но развить успех не удалось. На первый перерыв команды ушли при счёте 1:0.