Омский «Авангард» потерпел поражение в Магнитогорске и готовится к следующей игре

В четвёртом матче команда уступила со счётом 1:3, позволив сопернику сократить отставание. Однако «ястребы» по-прежнему ведут в серии.
Начало встречи сложилось удачно для омской команды: уже на третьей минуте Александр Чистяков открыл счёт. «Авангард» имел несколько хороших моментов, чтобы увеличить преимущество, но развить успех не удалось. На первый перерыв команды ушли при счёте 1:0.
Во втором и третьем периодах «Металлург» активизировался, стремясь переломить ход встречи. Омская команда долго сдерживала натиск, но в заключительной двадцатиминутке гости сумели изменить ситуацию. Сначала Никита Михайлис сравнял счёт, затем Люк Джонсон вывел «Магнитку» вперёд. В концовке встречи Валерий Орехов поразил пустые ворота «Авангарда», установив окончательный результат — 3:1.
Следующий матч серии состоится 3 апреля в Магнитогорске.