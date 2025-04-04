«Спартак» за 68 секунд перевернул игру с «Северсталью» и вышел в ¼ финала Кубка Гагарина

В пятом матче «Северсталь» повела 2:0, но затем пропустила три гола подряд в течение 68 секунд. После этого гости пропустили от защитника Никиты Ефремова, забившего первый гол за «Спартак» после перехода из «Сибири», а на последней минуте периода — от Михаила Мальцева. Форвард может записать эту серию плей-офф к себе в актив: в пяти играх он забил два гола и отдал две голевые передачи.