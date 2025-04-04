«Спартак» за 68 секунд перевернул игру с «Северсталью» и вышел в ¼ финала Кубка Гагарина

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Московский «Спартак» второй год подряд обыграл «Северсталь» в серии ⅛ финала плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 4−1. В пятой игре в Москве красно-белые переломили ход поединка тремя забитыми голами за 68 секунд.
Год назад соперники обменялись победами в Москве, после чего «Спартак» два раза выиграл с крупным счетом. Запомнился результат первого матча в Череповце — 7:3, по дублю оформили Александр Пашин и Александр Беляев. Первый в текущем сезоне вышел на новый уровень, являясь одним из трех лучших бомбардиров команды. Его тройка с Германом Рубцовым и Анселем Галимовым помогла «Спартаку» избежать поражения в первом матче с «Северсталью», пока в тени находились первое и второе звенья.
22-летний Пашин в первом поединке помог «Спартаку» отыграться со счета 0:2, в том числе благодаря голу в меньшинстве, красно-белые в том матче выиграли в овертайме — 5:4. Гол Пашина вывел «Спартак» вперед и во втором матче, после чего хозяева победу не упустили — 4:2. Что касается Беляева, то он сейчас является игроком ротации.
Манера игры «Северстали» при главном тренере Андрее Козыреве не поменялась: команда постоянно играет на высокой скорости и избегает силовых приемов. «Приходится показывать с ними энергозатратный хоккей, очень тяжело, если ты не свежий», — сказал после завершения серии главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
По три очка от Голдобина и Морозова
Не сказали своего слова в серии лидеры череповчан. Лучший бомбардир «Северстали» в регулярном сезоне Данил Аймурзин в пяти матчах отдал лишь одну голевую передачу, а второй бомбардир команды Кирилл Пилипенко сыграл всего два матча и также не набрал очков.
В психологическом же плане результат трех первых матчей, в которых «Северсталь» то упускала преимущество, то не смогла пробить в третьей игре Артема Загидулина, сказался на молодой череповецкой команде. Победы в четвертом матче со счетом 5:2 могло и не быть. «Спартак» тогда вышел вперед и уверенно провел первый период. «Северсталь» затем сравняла счет благодаря во многом случайному голу, который придал команде силы, а после на кураже и добыла победу.
В пятом матче «Северсталь» повела 2:0, но затем пропустила три гола подряд в течение 68 секунд. После этого гости пропустили от защитника Никиты Ефремова, забившего первый гол за «Спартак» после перехода из «Сибири», а на последней минуте периода — от Михаила Мальцева. Форвард может записать эту серию плей-офф к себе в актив: в пяти играх он забил два гола и отдал две голевые передачи.
«Тут и работа, и удача, все время так складывается. Ты просто веришь, трудишься, где-то партнеры помогают, где-то везет на отскоках. Ты просто делаешь свою работу, а там как получится», — рассказал Мальцев ТАСС после серии.
Наконец, в пятой игре сказало свое слово первое звено «Спартака». Игроки из этой тройки в составе спецбригады помогли дважды реализовать большинство, три передачи в матче отдал Николай Голдобин, гол и две передачи на счету Ивана Морозова. Голдобин был автором гола в овертайме в первом матче серии.
О вероятном сопернике «Спартака» в ¼ финала
В первых двух матчах у «Спартака» в воротах сыграл Дмитрий Николаев. Далее, как говорил Жамнов, Николаеву дали отдохнуть, и в оставшихся матчах сыграл Артем Загидулин, который до травмы в регулярном чемпионате выглядел посильнее Николаева. Загидулин выдал «сухой» матч в Череповце, его действия Жамнов отметил и по итогам пятой игры. На вопрос, кто из вратарей в «Спартаке» является основным, главный тренер ответил, что оба голкипера являются равноценными.
Козырев после матча не побоялся признаться, что совершил несколько трансферных ошибок по ходу сезона, что и повлияло на итог серии. Своим упущением назвал он и то, что у его команды была маленькая скамейка.
Серии ¼ финала Кубка Гагарина стартуют 11 апреля. На данный момент в следующую стадию пробились «Спартак» и ярославский «Локомотив». На следующем этапе плей-офф команды Западной и Восточной конференций сыграют друг с другом.
Учитывая, что «Спартак» в своей конференции по итогам регулярного сезона стал третьим, одним из вероятных его соперников может стать «Салават Юлаев». Уфимская команда в своей конференции стала второй и в первом раунде играет с «Сибирью» (счет в серии — 2−2).
«В следующем раунде будет со всеми интересно играть, на Востоке хорошие команды. В любом случае будет трудно. Там настолько все запутано, все сильные, поэтому нет разницы, кто будет нашим соперником», — отметил Мальцев.