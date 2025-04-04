Хет-трик Ремпала помог «Салавату Юлаеву» выйти вперед в серии плей-офф КХЛ против «Сибири»

УФА, 4 апреля. /ТАСС/. Уфимский «Салават Юлаев» со счетом 5:2 обыграл новосибирскую «Сибирь» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Уфе.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметился Шелдон Ремпал (20-я, 39-я и 50-я минуты), Деннис Ян (52) и Джошуа Ливо (59). У «Сибири» отличились Энди Эндрофф (6) и Тейлор Бек (57).
«Салават Юлаев» ведет в серии до четырех побед со счетом 3−2. Следующая встреча команд пройдет 6 апреля на домашней арене новосибирского клуба.
По итогам регулярного чемпионата «Салават Юлаев» занял второе место в Восточной конференции, «Сибирь» — седьмое.