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Хет-трик Ремпала помог «Салавату Юлаеву» выйти вперед в серии плей-офф КХЛ против «Сибири»

Уфимцы победили в пятом матче серии.

УФА, 4 апреля. /ТАСС/. Уфимский «Салават Юлаев» со счетом 5:2 обыграл новосибирскую «Сибирь» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Уфе.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметился Шелдон Ремпал (20-я, 39-я и 50-я минуты), Деннис Ян (52) и Джошуа Ливо (59). У «Сибири» отличились Энди Эндрофф (6) и Тейлор Бек (57).

«Салават Юлаев» ведет в серии до четырех побед со счетом 3−2. Следующая встреча команд пройдет 6 апреля на домашней арене новосибирского клуба.

По итогам регулярного чемпионата «Салават Юлаев» занял второе место в Восточной конференции, «Сибирь» — седьмое.

Салават Юлаев
5:2
1:1, 1:0, 3:1
Сибирь
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
4.04.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8519 зрителей
Главные тренеры
Виктор Козлов
Вадим Епанчинцев
Вратари
Александр Самонов
Денис Костин
(Денис Костин)
1-й период
04:35
Артем Набиев
05:56
Энди Андреофф
(Тревор Мерфи, Тэйлор Бек)
18:13
Егор Аланов
19:07
Шелдон Ремпал
(Скотт Уилсон, Джош Ливо)
2-й период
38:03
Шелдон Ремпал
(Артем Пименов, Денис Ян)
3-й период
40:27
Тревор Мерфи
49:28
Никита Коротков
49:38
Шелдон Ремпал
(Джош Ливо, Скотт Уилсон)
51:42
Денис Ян
(Владислав Ефремов, Никита Зоркин)
56:17
Тэйлор Бек
(Владислав Кара, Александр Лукин)
58:25
Джош Ливо
(Скотт Уилсон)
Статистика
2
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
1
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит