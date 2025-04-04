Хет-трик Ремпала помог «Салавату Юлаеву» выйти вперед в серии плей-офф КХЛ против «Сибири»

Заброшенными шайбами в составе победителей отметился Шелдон Ремпал (20-я, 39-я и 50-я минуты), Деннис Ян (52) и Джошуа Ливо (59). У «Сибири» отличились Энди Эндрофф (6) и Тейлор Бек (57).