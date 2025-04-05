Легенда мирового хоккея покидает Нижний Новгород

«Решение о прекращении сотрудничества было взвешенным и непростым, оно было обоюдным. Мы с глубоким уважением относимся к тому пути, который команда прошла вместе с Игорем Ларионовым, и высоко ценим всё, что было сделано за эти годы. В то же время, по итогам завершившегося сезона нам не удалось достичь поставленных спортивных целей, и это стало поводом для принятия совместного решения», — прокомментировал расторжение гендиректор «Торпедо» Александр Харламов.