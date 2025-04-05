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Легенда мирового хоккея покидает Нижний Новгород

Хоккейный клуб «Торпедо» достиг договоренности о расторжении контракта с главным тренером команды Игорем Ларионовым.

«Профессор» отработал в Нижнем Новгороде 3 сезона. Лучшее достижение клуба при руководстве Игоря Ларионова — второй раунд Кубка Гагарина в сезоне 2022/23, когда в четвертьфинале «Запада» нижегородцы обыграли столичное «Динамо» со счетом 4:2 в серии.

«Решение о прекращении сотрудничества было взвешенным и непростым, оно было обоюдным. Мы с глубоким уважением относимся к тому пути, который команда прошла вместе с Игорем Ларионовым, и высоко ценим всё, что было сделано за эти годы. В то же время, по итогам завершившегося сезона нам не удалось достичь поставленных спортивных целей, и это стало поводом для принятия совместного решения», — прокомментировал расторжение гендиректор «Торпедо» Александр Харламов.

В новый сезон и в новый «хоккейный дом» команда зайдет с новым наставником.

Ранее мы писали о том, что Игорь Ларионов хочет открыть винодельческий бизнес в России.