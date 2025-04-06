Минские динамовцы сыграют с челябинским «Трактором» в четвертьфинале Кубка Гагарина

Коллектив из Челябинска занял первое место в своей конференции по итогам «гладкого» чемпионата, заработав 96 баллов в 68 матчах (минские динамовцы набрали на 10 очков меньше). В первом раунде Кубка Гагарина уральцы прошли «Адмирал» со счетом 4:2 в серии. В текущем сезоне «Трактор» и «Динамо» встречались дважды и обменялись гостевыми победами. Всего за 17 лет в КХЛ команды играли между собой 34 раза и одержали по 17 викторий. Первый матч противостояния «зубров» и «медведей» состоится в Челябинске 12 апреля.