Минские динамовцы сыграют с челябинским «Трактором» в четвертьфинале Кубка Гагарина

Вечером воскресенья определились последние участники четвертьфинальной стадии Кубка Гагарина от Западной конференции — ими стали динамовцы из Москвы, выигравшие серию у питерского СКА (4:2). Результат этой пары закрепил за минским «Динамо» нижний четвертый посев на Западе, поскольку московские «Динамо» и «Спартак», а также ярославский «Локомотив» финишировали выше «зубров» в регулярном сезоне. По правилам перекрестного плей-офф минчане должны встретиться с обладателем лучшего посева на Востоке — таковым оказался «Трактор».
Коллектив из Челябинска занял первое место в своей конференции по итогам «гладкого» чемпионата, заработав 96 баллов в 68 матчах (минские динамовцы набрали на 10 очков меньше). В первом раунде Кубка Гагарина уральцы прошли «Адмирал» со счетом 4:2 в серии. В текущем сезоне «Трактор» и «Динамо» встречались дважды и обменялись гостевыми победами. Всего за 17 лет в КХЛ команды играли между собой 34 раза и одержали по 17 викторий. Первый матч противостояния «зубров» и «медведей» состоится в Челябинске 12 апреля.