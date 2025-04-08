Определились все четвертьфинальные пары плей-офф КХЛ

Все серии плей-офф КХЛ проходят до четырех побед одной из команд, игры противостояний состоятся через день. Первые два матча серий, а также при необходимости пятый и седьмой состоятся на площадках команд с наивысшим рейтингом по итогам регулярного чемпионата. Третья, четвертая и при необходимости шестая игры пройдут на аренах клубов с меньшим номером посева.