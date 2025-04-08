Определились все четвертьфинальные пары плей-офф КХЛ

ТАСС, 8 апреля. Московский «Спартак» встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым» в серии второго раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Во вторник «Салават Юлаев» со счетом 2:1 обыграл новосибирскую «Сибирь» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ и стал последним четвертьфиналистом Кубка Гагарина. «Спартак» ранее в первом раунде обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом в серии 4−1. Красно-белые заняли третье место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, уфимцы расположились на второй строчке в Восточной конференции. Серия начнется 11 апреля в Уфе.
Победитель этой пары в полуфинале сыграет с сильнейшим в противостоянии между обладателем Кубка континента ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом» (шестое место в Восточной конференции). Первый матч серии пройдет 11 апреля в Ярославле.
12 апреля начнутся серии между челябинским «Трактором» (первое место в Восточной конференции) и минским «Динамо» (четвертое место в Западной конференции), а также московским «Динамо» (второе место в Западной конференции) и казанским «Ак Барсом» (пятое место в Восточной конференции). Первые матчи пройдут в Челябинске и Москве. Победители этих противостояний в полуфинале встретятся друг с другом.
Все серии плей-офф КХЛ проходят до четырех побед одной из команд, игры противостояний состоятся через день. Первые два матча серий, а также при необходимости пятый и седьмой состоятся на площадках команд с наивысшим рейтингом по итогам регулярного чемпионата. Третья, четвертая и при необходимости шестая игры пройдут на аренах клубов с меньшим номером посева.