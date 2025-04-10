Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хоккеисты ЦСКА и СКА вошли в состав сборной «Россия 25» на майские матчи

Всего в список вошли 40 хоккеистов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Хоккеисты московского ЦСКА и петербургского СКА вошли в расширенный состав сборной «Россия 25» на майские матчи против сборных Казахстана и Белоруссии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный тренер сборной России Роман Ротенберг.

Всего в список вошли 40 хоккеистов. В нем также представлены игроки выступающих в Континентальной хоккейной лиге магнитогорского «Металлурга», новосибирской «Сибири», «Сочи», череповецкой «Северстали», подмосковного «Витязя», нижегородского «Торпедо», нижнекамского «Нефтехимика», тольяттинской «Лады», хабаровского «Амура» и играющего во Всероссийской хоккейной лиге тульского АКМ. В список не попали хоккеисты команд, продолжающих участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

С 24 по 29 апреля российская команда проведет сбор в подмосковном Новогорске. 1 мая россияне сыграют с командой Казахстана. Игры с белорусами пройдут 2, 5, 6 и 8 мая. Встречи состоятся в Астане, Тольятти и Минске.