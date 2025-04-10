Хоккеисты ЦСКА и СКА вошли в состав сборной «Россия 25» на майские матчи

Всего в список вошли 40 хоккеистов. В нем также представлены игроки выступающих в Континентальной хоккейной лиге магнитогорского «Металлурга», новосибирской «Сибири», «Сочи», череповецкой «Северстали», подмосковного «Витязя», нижегородского «Торпедо», нижнекамского «Нефтехимика», тольяттинской «Лады», хабаровского «Амура» и играющего во Всероссийской хоккейной лиге тульского АКМ. В список не попали хоккеисты команд, продолжающих участие в розыгрыше Кубка Гагарина.