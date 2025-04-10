Хоккеисты ЦСКА и СКА вошли в состав сборной «Россия 25» на майские матчи

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Хоккеисты московского ЦСКА и петербургского СКА вошли в расширенный состав сборной «Россия 25» на майские матчи против сборных Казахстана и Белоруссии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный тренер сборной России Роман Ротенберг.
Всего в список вошли 40 хоккеистов. В нем также представлены игроки выступающих в Континентальной хоккейной лиге магнитогорского «Металлурга», новосибирской «Сибири», «Сочи», череповецкой «Северстали», подмосковного «Витязя», нижегородского «Торпедо», нижнекамского «Нефтехимика», тольяттинской «Лады», хабаровского «Амура» и играющего во Всероссийской хоккейной лиге тульского АКМ. В список не попали хоккеисты команд, продолжающих участие в розыгрыше Кубка Гагарина.
С 24 по 29 апреля российская команда проведет сбор в подмосковном Новогорске. 1 мая россияне сыграют с командой Казахстана. Игры с белорусами пройдут 2, 5, 6 и 8 мая. Встречи состоятся в Астане, Тольятти и Минске.