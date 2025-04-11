«Салават Юлаев» обыграл «Спартак» в первом матче серии ¼ финала плей-офф КХЛ

УФА, 11 апреля. /ТАСС/. Уфимский «Салават Юлаев» дома со счетом 4:1 обыграл московский «Спартак» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Уфа-Арене» в присутствии 7 928 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Денис Ян (15-я, 17-я минуты), Артем Пименов (52) и Ярослав Цулыгин (57). У «Спартака» отличился Адам Ружичка (7).
«Салават Юлаев» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Вторая игра пройдет 13 апреля в Уфе. В первом раунде плей-офф «Салават Юлаев» со счетом 4−3 обыграл новосибирскую «Сибирь», «Спартак» был сильнее череповецкой «Северстали» (4−1).
По итогам регулярного чемпионата уфимский клуб занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Спартак» стал третьим на Западе.