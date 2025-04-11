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«Салават Юлаев» обыграл «Спартак» в первом матче серии ¼ финала плей-офф КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу уфимской команды.

Источник: https://vk.com/hcsalavat

УФА, 11 апреля. /ТАСС/. Уфимский «Салават Юлаев» дома со счетом 4:1 обыграл московский «Спартак» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Уфа-Арене» в присутствии 7 928 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Денис Ян (15-я, 17-я минуты), Артем Пименов (52) и Ярослав Цулыгин (57). У «Спартака» отличился Адам Ружичка (7).

«Салават Юлаев» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Вторая игра пройдет 13 апреля в Уфе. В первом раунде плей-офф «Салават Юлаев» со счетом 4−3 обыграл новосибирскую «Сибирь», «Спартак» был сильнее череповецкой «Северстали» (4−1).

По итогам регулярного чемпионата уфимский клуб занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Спартак» стал третьим на Западе.

Салават Юлаев
4:1
2:1, 0:0, 2:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
11.04.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 7928 зрителей
Главные тренеры
Виктор Козлов
Алексей Жамнов
Вратари
Александр Самонов
Артем Загидулин
1-й период
06:02
Адам Ружичка
(Андрей Локтионов, Андрей Миронов)
14:00
Денис Ян
(Динар Хафизуллин, Шелдон Ремпал)
16:58
Денис Ян
(Ярослав Цулыгин, Артем Пименов)
3-й период
43:26
Михаил Науменков
43:26
Александр Беляев
51:41
Артем Пименов
(Джош Ливо, Шелдон Ремпал)
56:37
Ярослав Цулыгин
(Шелдон Ремпал, Артем Пименов)
Статистика
2
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит