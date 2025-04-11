«Салават Юлаев» обыграл «Спартак» в первом матче серии ¼ финала плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Вторая игра пройдет 13 апреля в Уфе. В первом раунде плей-офф «Салават Юлаев» со счетом 4−3 обыграл новосибирскую «Сибирь», «Спартак» был сильнее череповецкой «Северстали» (4−1).