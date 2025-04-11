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«Авангард» победил «Локомотив» в первом матче серии ¼ финала плей-офф КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу команды из Омска.

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 апреля. /ТАСС/. Омский «Авангард» со счетом 4:1 обыграл ярославский «Локомотив» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на домашней арене «Локомотива» в присутствии 8 021 зрителя.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Рид Буше (1-я минута), Майкл Маклауд (28), Наиль Якупов (49) и Райан Спунер (55). У «Локомотива» отличился Байрон Фрэз (40).

«Авангард» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Вторая встреча пройдет 13 апреля в Ярославле. В первом раунде «Локомотив» со счетом 4−0 обыграл нижегородское «Торпедо», «Авангард» оказался сильнее магнитогорского «Металлурга» (4−2).

По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» завоевал Кубок континента, «Авангард» стал шестым в турнирной таблице Восточной конференции.

В прошлом сезоне команды уже встречались в четвертьфинале Кубка Гагарина. Тогда «Локомотив» смог победить «Авангард» в семи матчах (4−3). Ярославский клуб в полуфинале обыграл челябинский «Трактор», а в финале уступил «Металлургу».

Локомотив
1:4
0:1, 1:1, 0:2
Авангард
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
11.04.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 8021 зритель
Главные тренеры
Игорь Никитин
Ги Буше
Вратари
Даниил Исаев
Никита Серебряков
1-й период
00:29
Рид Буше
(Владимир Ткачев, Николай Прохоркин)
13:00
Алекс Грант
2-й период
26:54
Егор Сурин
27:15
Денис Алексеев
27:50
Майкл Маклауд
(Константин Окулов, Владимир Ткачев)
36:05
Командный штраф
38:44
Николай Прохоркин
39:36
Байрон Фрэз
(Максим Шалунов, Александр Радулов)
3-й период
48:37
Наиль Якупов
(Майкл Маклауд, Дамир Шарипзянов)
54:08
Райан Спунер
(Константин Окулов)
Статистика
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит