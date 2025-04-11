«Авангард» победил «Локомотив» в первом матче серии ¼ финала плей-офф КХЛ

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 апреля. /ТАСС/. Омский «Авангард» со счетом 4:1 обыграл ярославский «Локомотив» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на домашней арене «Локомотива» в присутствии 8 021 зрителя.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Рид Буше (1-я минута), Майкл Маклауд (28), Наиль Якупов (49) и Райан Спунер (55). У «Локомотива» отличился Байрон Фрэз (40).
«Авангард» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Вторая встреча пройдет 13 апреля в Ярославле. В первом раунде «Локомотив» со счетом 4−0 обыграл нижегородское «Торпедо», «Авангард» оказался сильнее магнитогорского «Металлурга» (4−2).
По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» завоевал Кубок континента, «Авангард» стал шестым в турнирной таблице Восточной конференции.
В прошлом сезоне команды уже встречались в четвертьфинале Кубка Гагарина. Тогда «Локомотив» смог победить «Авангард» в семи матчах (4−3). Ярославский клуб в полуфинале обыграл челябинский «Трактор», а в финале уступил «Металлургу».