«Локомотив» вышел вперед в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ с «Авангардом»

ОМСК, 15 апреля. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» в гостях со счетом 6:2 обыграл омский «Авангард» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске в присутствии 12 011 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Егор Сурин (17-я минута), Максим Березкин (28, 53), Максим Шалунов (50), Александр Полунин (53) и Артур Каюмов (59). У «Авангарда» отличились Семен Чистяков (32) и Райан Спунер (58).
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Локомотива». Четвертый матч состоится 17 апреля в Омске. В первом раунде «Локомотив» со счетом 4−0 обыграл нижегородское «Торпедо», «Авангард» оказался сильнее магнитогорского «Металлурга» (4−2). По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» завоевал Кубок континента, «Авангард» стал шестым в турнирной таблице Восточной конференции.
В прошлом сезоне команды уже встречались в четвертьфинале Кубка Гагарина. Тогда «Локомотив» смог победить «Авангард» в семи матчах (4−3). Ярославский клуб в полуфинале обыграл челябинский «Трактор» (4−0), а в финале уступил «Металлургу» (0−4).
Ги Буше
Игорь Никитин
Никита Серебряков
(Никита Серебряков, Никита Серебряков, Никита Серебряков, Никита Серебряков)
Даниил Исаев
16:09
Егор Сурин
(Рихард Паник, Байрон Фрэз)
27:50
Максим Березкин
(Максим Шалунов, Алексей Береглазов)
31:21
Семен Чистяков
(Рид Буше)
31:49
Владимир Ткачев
39:02
Александр Елесин
49:42
Максим Шалунов
(Артур Каюмов)
52:11
Максим Березкин
(Александр Елесин, Артур Каюмов)
52:58
Александр Полунин
(Никита Кирьянов)
57:57
Райан Спунер
(Наиль Якупов, Иван Игумнов)
58:45
Артур Каюмов
(Александр Полунин)
2
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит