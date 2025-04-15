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«Спартак» вышел вперед в серии ¼ финала плей-офф КХЛ против «Салавата Юлаева»

На матче был установлен рекорд посещаемости московских игр в текущем сезоне КХЛ — 11 280 зрителей.

Источник: PHOTO.KHL.RU

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 4:2 обыграл уфимский «Салават Юлаев» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт».

В составе победителей шайбы забросили Николай Голдобин (12-я минута), Никита Ефремов (24), Егор Зайцев (28) и Адам Ружичка (59), у проигравших — Шелдон Ремпал (30) и Егор Сучков (35).

Символическое вбрасывание перед началом встречи исполнил бывший нападающий «Спартака» олимпийский чемпион Илья Ковальчук. Во вторник Ковальчуку исполнилось 42 года. Также день рождения отмечал нападающий красно-белых Ансель Галимов.

Встреча прошла в присутствии 11 280 зрителей, что является рекордом посещаемости московских матчей в текущем сезоне КХЛ. Также эта встреча стала самой посещаемой игрой «Спартака» на арене «Мегаспорт».

«Спартак» вышел вперед в серии до четырех побед — 2−1. Четвертая встреча пройдет 17 апреля в Москве. В первом раунде «Спартак» со счетом 4−1 в серии обыграл череповецкую «Северсталь», уфимская команда победила новосибирскую «Сибирь» (4−3).

По итогам регулярного чемпионата уфимский клуб занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Спартак» стал третьим на Западе.

Спартак
4:2
1:0, 2:2, 1:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
15.04.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 11280 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Виктор Козлов
Вратари
Артем Загидулин
Семен Вязовой
1-й период
04:30
Вениамин Королев
04:30
Григорий Панин
11:37
Николай Голдобин
(Павел Порядин, Иван Морозов)
2-й период
23:37
Никита Ефремов
(Павел Порядин, Иван Морозов)
27:44
Егор Зайцев
(Андрей Локтионов, Даниил Орлов)
29:59
Шелдон Ремпал
(Алексей Василевский, Александр Хмелевский)
34:55
Егор Сучков
(Александр Черный, Владислав Ефремов)
3-й период
53:35
Скотт Уилсон
58:32
Адам Ружичка
(Егор Филин)
Статистика
2
Штрафное время
4
1
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит