«Спартак» вышел вперед в серии ¼ финала плей-офф КХЛ против «Салавата Юлаева»

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 4:2 обыграл уфимский «Салават Юлаев» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт».
В составе победителей шайбы забросили Николай Голдобин (12-я минута), Никита Ефремов (24), Егор Зайцев (28) и Адам Ружичка (59), у проигравших — Шелдон Ремпал (30) и Егор Сучков (35).
Символическое вбрасывание перед началом встречи исполнил бывший нападающий «Спартака» олимпийский чемпион Илья Ковальчук. Во вторник Ковальчуку исполнилось 42 года. Также день рождения отмечал нападающий красно-белых Ансель Галимов.
Встреча прошла в присутствии 11 280 зрителей, что является рекордом посещаемости московских матчей в текущем сезоне КХЛ. Также эта встреча стала самой посещаемой игрой «Спартака» на арене «Мегаспорт».
«Спартак» вышел вперед в серии до четырех побед — 2−1. Четвертая встреча пройдет 17 апреля в Москве. В первом раунде «Спартак» со счетом 4−1 в серии обыграл череповецкую «Северсталь», уфимская команда победила новосибирскую «Сибирь» (4−3).
По итогам регулярного чемпионата уфимский клуб занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Спартак» стал третьим на Западе.
Алексей Жамнов
Виктор Козлов
Артем Загидулин
Семен Вязовой
04:30
Вениамин Королев
04:30
Григорий Панин
11:37
Николай Голдобин
(Павел Порядин, Иван Морозов)
23:37
Никита Ефремов
(Павел Порядин, Иван Морозов)
27:44
Егор Зайцев
(Андрей Локтионов, Даниил Орлов)
29:59
Шелдон Ремпал
(Алексей Василевский, Александр Хмелевский)
34:55
Егор Сучков
(Александр Черный, Владислав Ефремов)
53:35
Скотт Уилсон
58:32
Адам Ружичка
(Егор Филин)
2
Штрафное время
4
1
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит