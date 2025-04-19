В Уфе должны злиться не на судей, «Трактор» пока некому наказать. Мнение о плей-офф КХЛ

У Виктора Козлова были объективные причины для срыва на судей, однако, если рассматривать ситуацию «Салавата» в комплексе, то подобное поведение тренера выглядит несколько комично. Да, Уфе дали несколько очень слабых удалений, но не лучше ли Козлову сосредоточиться на тех вещах, на которые он действительно может повлиять? Почему «Салават» в плей-офф в какой-то момент просто разваливается в гостевых матчах? Что с обороной? Почему легионеры вымучивают из себя голы, а не решают исходы игр? Всё ли идёт по плану с ротацией вратарей? Наконец, что за кошмар с меньшинством? Ведь удаление — это ещё не гол, но в случае с «Салаватом» в плей-офф-2025 всё почти так и происходит, и в этом-то виноваты не судьи. 52% нейтрализации большинства соперника, 12 пропущенных шайб в 25 попытках, «Салават» буквально пропускает почти в каждом втором меньшинстве — это что вообще такое? И Козлову как раз лучше думать об этом безобразии.