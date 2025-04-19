«Авангард» сократил отставание в серии плей-офф с «Локомотивом»

В составе победителей шайбы забросили Игорь Мартынов (10-я минута), Дамир Шарипзянов (26), Евгений Кулик (38). У «Локомотива» отличились Максим Березкин (36), Рушан Рафиков (39).
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Локомотива». Шестой матч состоится 21 апреля в Омске. В первом раунде «Локомотив» со счетом 4−0 обыграл нижегородское «Торпедо», «Авангард» оказался сильнее магнитогорского «Металлурга» (4−2). По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» завоевал Кубок континента, «Авангард» стал шестым в турнирной таблице Восточной конференции.
В прошлом сезоне команды уже встречались в четвертьфинале Кубка Гагарина. Тогда «Локомотив» смог победить «Авангард» в семи матчах (4−3). Ярославский клуб в полуфинале обыграл челябинский «Трактор» (4−0), а в финале уступил «Металлургу» (0−4).
Игорь Никитин
Ги Буше
Даниил Исаев
Никита Серебряков
05:20
Дамир Шарипзянов
09:35
Игорь Мартынов
(Михаил Гуляев, Алекс Грант)
11:17
Александр Радулов
18:23
Дамир Шарипзянов
22:14
Дамир Шарипзянов
25:06
Никита Кирьянов
25:47
Дамир Шарипзянов
(Константин Окулов, Владимир Ткачев)
35:30
Максим Березкин
(Артур Каюмов, Алексей Береглазов)
37:32
Евгений Кулик
(Павел Коледов, Наиль Якупов)
38:31
Рушан Рафиков
(Александр Радулов)
44:01
Владимир Ткачев
55:43
Рихард Паник
6
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит