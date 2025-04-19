«Авангард» сократил отставание в серии плей-офф с «Локомотивом»

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Локомотива». Шестой матч состоится 21 апреля в Омске. В первом раунде «Локомотив» со счетом 4−0 обыграл нижегородское «Торпедо», «Авангард» оказался сильнее магнитогорского «Металлурга» (4−2). По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» завоевал Кубок континента, «Авангард» стал шестым в турнирной таблице Восточной конференции.