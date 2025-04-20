Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Московское «Динамо» вышло вперед в серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом»

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Динамо».

Источник: https://vk.com/dynamo_ru

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Московское «Динамо» дома со счетом 4:3 обыграло казанский «Ак Барс» в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на столичной «ВТБ-Арене» в присутствии 9 577 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Артем Сергеев (3-я минута), Никита Гусев (16), Артем Швец-Роговой (28), Артем Михеев (37). В составе «Ак Барса» отличился Семен Терехов (4), Дмитрий Яшкин (49), Николас Петан (60). После третьей пропущенной шайбы в ворота «Ак Барса» вместо Тимура Билялова встал Амир Мифтахов.

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Динамо». Шестая встреча пройдет 22 апреля в Казани. В первом раунде «Динамо» со счетом 4−2 в серии обыграло петербургский СКА, казанская команда победила екатеринбургский «Автомобилист» (4−3).

По итогам регулярного чемпионата «Динамо» заняло второе место в Западной конференции, «Ак Барс» стал пятым в Восточной конференции.

Динамо М
4:3
2:1, 2:0, 0:2
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
20.04.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 9577 зрителей
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Анвар Гатиятулин
Вратари
Владислав Подъяпольский
Тимур Билялов
(Амир Мифтахов)
1-й период
02:06
Артем Сергеев
03:11
Семен Терехов
(Кирилл Семенов, Дмитрий Яшкин)
14:22
Илья Сафонов
15:17
Никита Гусев
(Джордан Уил, Даниил Пыленков)
2-й период
27:24
Артем Швец-Роговой
(Артем Михеев, Максим Джиошвили)
36:01
Артем Михеев
(Максим Джиошвили, Игорь Ожиганов)
3-й период
47:19
Максим Джиошвили
48:00
Дмитрий Яшкин
(Артем Галимов, Митчелл Миллер)
59:39
Ник Петан
(Эрик О`Делл, Дмитрий Яшкин)
Статистика
2
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит