Московское «Динамо» вышло вперед в серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом»

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Московское «Динамо» дома со счетом 4:3 обыграло казанский «Ак Барс» в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на столичной «ВТБ-Арене» в присутствии 9 577 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Артем Сергеев (3-я минута), Никита Гусев (16), Артем Швец-Роговой (28), Артем Михеев (37). В составе «Ак Барса» отличился Семен Терехов (4), Дмитрий Яшкин (49), Николас Петан (60). После третьей пропущенной шайбы в ворота «Ак Барса» вместо Тимура Билялова встал Амир Мифтахов.
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Динамо». Шестая встреча пройдет 22 апреля в Казани. В первом раунде «Динамо» со счетом 4−2 в серии обыграло петербургский СКА, казанская команда победила екатеринбургский «Автомобилист» (4−3).
По итогам регулярного чемпионата «Динамо» заняло второе место в Западной конференции, «Ак Барс» стал пятым в Восточной конференции.
Алексей Кудашов
Анвар Гатиятулин
Владислав Подъяпольский
Тимур Билялов
(Амир Мифтахов)
02:06
Артем Сергеев
03:11
Семен Терехов
(Кирилл Семенов, Дмитрий Яшкин)
14:22
Илья Сафонов
15:17
Никита Гусев
(Джордан Уил, Даниил Пыленков)
27:24
Артем Швец-Роговой
(Артем Михеев, Максим Джиошвили)
36:01
Артем Михеев
(Максим Джиошвили, Игорь Ожиганов)
47:19
Максим Джиошвили
48:00
Дмитрий Яшкин
(Артем Галимов, Митчелл Миллер)
59:39
Ник Петан
(Эрик О`Делл, Дмитрий Яшкин)
2
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит