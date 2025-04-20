Московское «Динамо» вышло вперед в серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом»

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Динамо». Шестая встреча пройдет 22 апреля в Казани. В первом раунде «Динамо» со счетом 4−2 в серии обыграло петербургский СКА, казанская команда победила екатеринбургский «Автомобилист» (4−3).