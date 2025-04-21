«Авангард» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом»

ОМСК, 21 апреля. /ТАСС/. Омский «Авангард» дома со счетом 3:0 обыграл ярославский «Локомотив» в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске в присутствии 12 011 зрителей.
Шайбы забросили Евгений Кулик (14-я минута), Наиль Якупов (55) и Рид Буше (60).
Счет в серии до четырех побед стал 3−3. Решающий, седьмой матч серии состоится 23 апреля в Ярославле.
В первом раунде «Локомотив» со счетом 4−0 обыграл нижегородское «Торпедо», «Авангард» оказался сильнее магнитогорского «Металлурга» (4−2). По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» завоевал Кубок континента, «Авангард» стал шестым в турнирной таблице Восточной конференции.
В прошлом сезоне команды уже встречались в четвертьфинале Кубка Гагарина. Тогда «Локомотив» смог победить «Авангард» в семи матчах (4−3). Ярославский клуб в полуфинале обыграл челябинский «Трактор» (4−0), а в финале уступил «Металлургу» (0−4).
Ги Буше
Игорь Никитин
Никита Серебряков
Даниил Исаев
(Даниил Исаев)
03:07
Николай Прохоркин
13:12
Евгений Кулик
(Владимир Ткачев, Николай Прохоркин)
37:06
Никита Черепанов
39:44
Райан Спунер
54:59
Наиль Якупов
(Константин Окулов, Райан Спунер)
59:15
Рид Буше
2
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит