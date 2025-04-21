«Авангард» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом»

В прошлом сезоне команды уже встречались в четвертьфинале Кубка Гагарина. Тогда «Локомотив» смог победить «Авангард» в семи матчах (4−3). Ярославский клуб в полуфинале обыграл челябинский «Трактор» (4−0), а в финале уступил «Металлургу» (0−4).